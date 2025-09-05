Відео
Головна Авто Чи варто купити вживаний Ford Kuga

Чи варто купити вживаний Ford Kuga

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 17:30
Вживаний Ford Kuga: чи варто купити
2017 Ford Kuga Фото: motor1.com

Компактний кросовер Ford Kuga, побудований на спільній платформі з Ford Focus третього покоління, залишається популярним вибором на вторинному ринку. Після рестайлінгу 2016 року виробник усунув чимало недоліків, замінивши невдалий турбодвигун 1.6 EcoBoost на надійніший 1.5-літровий.

Про це написала "Україна за кермом".

Переваги та недоліки

Серед плюсів автомобіля називають гарну шумоізоляцію та енергомісткість, комфортну підвіску з кліренсом 200 мм. Kuga відмінно підготовлений до зимових умов завдяки ефективним системам обігріву. Приблизно дві третини цих авто мають повний привід. Нарешті модель відзначається високим рівнем безпеки, що підтверджено тестами.

Мінусами кросовера називають досить тісний салон та невидатний об'єм багажника. Крім того, є обмежений вибір надійних поєднань двигуна та коробки передач.

Який двигун кращий

  • Атмосферний бензиновий двигун 2.5 (150 к.с.), розроблений Mazda, вважається найнадійнішим. Він невибагливий до палива (може працювати на А-92), не схильний до масложору, а ланцюг ГРМ витримує до 250 000 км. Загальний ресурс агрегата сягає 400 000 км, проте цей мотор доступний лише у версіях з переднім приводом (4x2).
  • EcoBoost (1.6 і 1.5). Турбовані бензинові мотори чутливі до перегріву, що може призвести до серйозних пошкоджень. Особливо проблемним був 1.6 EcoBoost, через що виробник проводив сервісні кампанії. Версія 1.5, що прийшла йому на зміну, надійніша, але ризик локальних перегрівів все одно залишається. Ресурс цих двигунів, як правило, не перевищує 220 000–250 000 км.
  • Дизельний 2.0 (140 к.с.), розроблений PSA, загалом довговічний (до 350 000–400 000 км), але має низку типових проблем: швидке засмічення форсунок, протікання заднього сальника колінвала, стоплення кришки паливного фільтра. Додаткових клопотів може завдавати сажовий фільтр і клапан EGR.

Трансмісія та інші вузли

  • Автоматичні коробки передач. Більшість авто оснащені гідротрансформатором 6F35. Його вдосконалена версія після рестайлінгу стала міцнішою. За умови регулярної заміни масла (кожні 45 000-50 000 км) коробка може прослужити до 250 000 км. Робот PowerShift, що трапляється рідше, не такий надійний та вимагає дорогого ремонту.
  • Ходова частина. Після 100 000 км пробігу можуть вийти з ладу сайлент-блоки та опорні підшипники передніх амортизаторів. Також часто закисають кріплення важелів.
  • Рульове управління. Досить поширеною проблемою є стукіт у рульовій рейці, який, за заявою виробника, є "робочим звуком". Це, зазвичай, не впливає на керованість, але може дратувати.
  • Охолодження. Рекомендується регулярно промивати радіатори двигуна та кондиціонера, особливо на турбованих версіях, щоб уникнути перегріву.

Ford Kuga є привабливим кросовером, але його вибір вимагає обережності. Найкращим варіантом вважається версія з надійним атмосферним двигуном 2.5, хоча вона має лише передній привід. Турбовані мотори вимагають ретельної діагностики. Важливо звертати увагу на стан трансмісії, особливо якщо це PowerShift. Ретельна перевірка та знання слабких місць дозволять знайти гідний екземпляр.

авто Ford поради автомобіль вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
