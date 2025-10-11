Верховна Рада обмежить електросамокати

Водіїв електросамокатів призвуть до порядку в Україні
Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який надає електросамокатам, моноколесам, сігвеям та іншому легкому електротранспорту статус повноцінних учасників дорожнього руху. Тепер документ має бути підтриманий Верховною Радою в цілому.
Про це повідомив AUTO-Consulting.
Нові правила руху
Головна мета змін — підвищити безпеку пішоходів та визначити чіткі правила руху, особливо щодо пересування тротуарами.
Згідно з підтриманим законопроєктом, дорослим користувачам легкого електротранспорту буде заборонено рухатися тротуарами. Нова схема руху залежить від віку.
- До 7 років. Дозволено рухатися тротуарами, але лише під наглядом дорослих.
- Від 7 до 14 років. Дозволені тротуари, велодоріжки, двори, парки, сквери.
- Від 14 років (дорослі). Рух дозволений виключно по велодоріжках або краю проїжджої частини.
Це рішення покликане захистити пішоходів, але його реалістичність викликає питання через нестачу велодоріжок в Україні.
Інші нововведення
Законопроєкт поки що не встановлює жорсткого обмеження швидкості. Максимальна дозволена швидкість буде визначена пізніше в підзаконних актах (можливо, 25 км/год або 15 км/год). А у Правилах дорожнього руху з'явиться спеціальний знак "Рух електросамокатів заборонено".
Зазначимо, що спроби врегулювати цей сегмент тривають давно. Аналогічний законопроєкт був ухвалений у першому читанні ще у 2020 році, але тоді друге читання не відбулося. Питання знову актуалізувалося після того, як в Івано-Франківську восени 2025 року почали вводити власні заборони.
