Верховна Рада обмежить електросамокати

Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який надає електросамокатам, моноколесам, сігвеям та іншому легкому електротранспорту статус повноцінних учасників дорожнього руху. Тепер документ має бути підтриманий Верховною Радою в цілому.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

Нові правила руху

Головна мета змін — підвищити безпеку пішоходів та визначити чіткі правила руху, особливо щодо пересування тротуарами.

Згідно з підтриманим законопроєктом, дорослим користувачам легкого електротранспорту буде заборонено рухатися тротуарами. Нова схема руху залежить від віку.

До 7 років. Дозволено рухатися тротуарами, але лише під наглядом дорослих.

Це рішення покликане захистити пішоходів, але його реалістичність викликає питання через нестачу велодоріжок в Україні.

Інші нововведення

Законопроєкт поки що не встановлює жорсткого обмеження швидкості. Максимальна дозволена швидкість буде визначена пізніше в підзаконних актах (можливо, 25 км/год або 15 км/год). А у Правилах дорожнього руху з'явиться спеціальний знак "Рух електросамокатів заборонено".

Зазначимо, що спроби врегулювати цей сегмент тривають давно. Аналогічний законопроєкт був ухвалений у першому читанні ще у 2020 році, але тоді друге читання не відбулося. Питання знову актуалізувалося після того, як в Івано-Франківську восени 2025 року почали вводити власні заборони.