Кому з водіїв заборонять їздити в Україні швидше 20 км/год — законопроєкт

Водій електросамоката. Фото: electroheads.com

Найближчим часом в Україні обмежать швидкість руху для водіїв електричних самокатів до 20 км/год. Відповідний законопроєкт вже потрапив до Верховної Ради.

Про це повідомила "Твоя машина".

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Чинне законодавче регулювання

Навесні 2023 року електросамокати, гіроскутери та моноколеса в Україні прирівняли до транспортних засобів, коли нардепи проголосували, а президент підписав відповідний закон.

До того моменту власники малих електричних засобів пересування вважалися пішоходами. Але через популярність таких транспортних засобів регулювання їх руху було невідворотним.

Сьогодні масові електричні транспортні засоби поділені на легкі та низькошвидкісні. Легкі мають від одного колеса та більше, електродвигун до 1000 Вт та можуть розвивати швидкість до 25 км/год. Для їх кермування посвідчення водія не потрібне.

Низькошвидкісні з двома та більше колесами можуть їхати від 10 до 50 км/год та мають споряджену масу до 600 кілограмів. Для їх кермування водію має виповниться щонайменше 16 років, він повинен отримати посвідчення водія, надягати шолом та їхати смугою, якою рухаються автомобілі й мотоцикли.

Головні правила руху для електросамокатів

Їздити по тротуарах на електросамокатах і гіроскутерах відтепер заборонено;

їхати слід проїзною частиною якомога правіше;

не керувати електротранспортом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

користуватися світловідбивними елементами;

їздити в шоломі, використовувати інші засоби безпеки.

Що планує Верховна Рада

Позаяк, чинне законодавство не повністю регулює використання електросамокатів, нардепи пропонують:

обмежити гранично допустиму швидкість руху електросамокатів позначкою в 20 км/год;

заборонити рух на них проїжджою частиною особам молодше 14 років;

заборонити перевозити на електросамокатах пасажирів.

Раніше ми розповідали, як одесит покатався на самокаті та отримав штраф 17 тис. грн. Також водії серед небезпечних факторів на весняних дорогах назвали появу великої кількості електросамокатів.