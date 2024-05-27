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Им запретят ездить быстрее 20 км/ч — какие водители получат ограничение

27 мая 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Кому из водителей запретят ездить в Украину быстрее 20 км/ч — законопроект
Водитель электросамоката. Фото: electroheads.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В ближайшее время в Украине ограничат скорость движения для водителей электрических самокатов до 20 км/ч. Соответствующий законопроект уже попал в Верховную Раду.

Об этом сообщила "Твоя машина".

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Действующее законодательное регулирование

Весной 2023 электросамокаты, гироскутеры и моноколеса в Украине приравняли к транспортным средствам, когда нардепы проголосовали, а президент подписал соответствующий закон.

До этого момента владельцы малых электрических средств передвижения считались пешеходами. Но из-за популярности таких транспортных средств регулирование их движения было неотвратимым.

Сегодня массовые электрические транспортные средства поделены на легкие и низкоскоростные. Легкие имеют от одного колеса и более, электродвигатель до 1000 Вт и могут развивать скорость до 25 км/ч. Для их управления водительские права, регистрация и номерной знак не нужны.

Низкоскоростные с двумя и более колесами могут ехать от 10 до 50 км/ч и имеют снаряженную массу до 600 кг. Для их вождения должно исполниться минимум 16 лет, водитель обязан получить водительское удостоверение, надевать шлем и ехать по полосе, по которой движутся автомобили и мотоциклы.

Главные правила движения для электросамокатов

  • Ездить по тротуарам запрещено;
  • ехать следует по проезжей части как можно правее;
  • не управлять электротранспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  • пользоваться светоотражающими элементами;
  • ездить в шлеме, использовать другие средства безопасности.

Что планирует Верховная Рада

Поскольку действующее законодательство не полностью регулирует использование электросамокатов, нардепы предлагают:

  • ограничить предельно допустимую скорость движения электросамокатов отметкой в 20 км/ч;
  • запретить движение на них по проезжей части лицам младше 14 лет;
  • запретить перевозить на электросамокатах пассажиров.

Ранее мы рассказывали, как одессит покатался на самокате и получил штраф 17 тыс. грн. Также водители среди опасных факторов на весенних дорогах назвали появление большого количества электросамокатов.

самокаты
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