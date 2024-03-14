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Весеннее вождение автомобиля — эксперты назвали четыре опасных фактора

14 марта 2024 12:22
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Четыре потенциально опасных фактора для вождения авто весной
У весны свои сюрпризы для водителей. Фото: zerustproducts.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Автомобилисты весной выполняют стандартные работы: готовятся к замене зимней резины, проверяют общее техническое состояние машины после тяжелого холодного сезона и т.д. Постепенно водители переориентируют манеру езды под новые погодные условия.

Также следует обязательно учесть потенциальные опасности, возникающие для автомобильного движения весной.

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1. Во время дождя двигайтесь в средней полосе

Мокрая дорога может быть такой же скользкой, как и оледенелая — шины гидропланируют и теряют контакт с дорогой. К тому же смазка, капающая с других автомобилей, поднимается на поверхность воды, увеличивая скользкость. Поэтому старайтесь оставаться на средней полосе, так как вода обычно накапливается на краях дороги.

2. Оживляется дорожное строительство

Дорожные работы, как правило, начинаются или возобновляются весной. Следите за дорогой, ведь черный прямоугольник на дорожном полотне может оказаться не  новой заплатой, а лишь подготовленной под заплату ямкой. Обязательно следите за дорожными рабочими, увеличивайте дистанцию и не отвлекайтесь на посторонние вещи.

3. Дети на улице

Более долгие дни и теплая погода означают, что все больше детей будут гулять и наслаждаться играми на свежем воздухе. Важно быть особенно внимательными и снижать скорость, проезжая через школьные зоны и жилые районы.

Также следите за молодежью, которая, в основном, сосредоточена на своих гаджетах или зациклена на общении друг с другом.

4. Мотоциклисты, велосипедисты, самокатчики

Теплая погода означает увеличение двухколесного транспорта на дорогах. Всем водителям следует усовершенствовать свои техники зрения, чтобы оставаться сосредоточенными и замечать меньших участников дорожного движения. Важно их уважать во избежание любых ненужных ситуаций на дороге.

Ранее мы писали, как подготовить авто к весне и каких ошибок следует избежать. Также рассказывали о 10 правилах вождения в дождливую погоду.

дети
самокаты
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