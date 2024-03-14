Чотири потенційно небезпечні фактори для кермування авто навесні

Весна має свої сюрпризи для водіїв. Фото: zerustproducts.com

Автомобілісти навесні виконують стандартні роботи: готуються до заміни зимової гуми, перевіряють загальний технічний стан машини після важкого холодного сезону тощо. Поступово водії переорієнтовують манеру їзди під нові погодні умови.

Також слід обов'язково взяти до уваги потенційні небезпеки, які виникають для автомобільного руху навесні.

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1. Під час дощу рухайтеся в середній смузі

Мокра дорога може бути такою ж слизькою, як й зледеніла — шини гідропланують та втрачають контакт з дорогою. До того ж мастило, яке капає з інших автомобілів, підіймається на поверхню води, збільшуючи слизькість. Тому намагайтеся залишатися на середній смузі, позаяк вода як правило накопичуватися на краях дороги.

2. Жвавішає дорожнє будівництво

Дорожні роботи, як правило, починаються або відновлюються навесні. Стежте за дорогою, адже чорний прямокутник на полотні може виявитися не латкою, а заготовленою під латку ямкою. Обов'язково стежте за дорожніми робітниками, збільшуйте дистанцію та не відволікайтеся на сторонні речі.

3. Діти на вулиці

Довші дні та тепліша погода означають, що все більше дітей будуть гуляти та насолоджуватися іграми на свіжому повітрі. Важливо, бути особливо уважними й знижувати швидкість, проїжджаючи через шкільні зони та житлові райони.

Також слідкуйте за молоддю, яка, в основному, зосереджена на своїх гаджетах або зациклена на спілкуванні одне з одним.

4. Мотоциклісти, велосипедисти, самокатники

Тепла погода означає, збільшення двоколісного транспорту на дорогах. Всім водіям варто вдосконалити свої техніки зору, щоб залишатися зосередженими й помічати менших учасників дорожнього руху. Важливо їх поважати, щоб уникнути будь-яких непотрібних ситуацій на дорозі.

Раніше ми писали, як підготувати авто до весни та яких помилок слід уникнути. Також розповідали про 10 правил водіння авто в дощову погоду.