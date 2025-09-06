Штраф за домашніх тварин в авто: яка відповідальність водія

Автособака. Фото: freepik.com

У Великій Британії одне з правил дорожнього руху стосується перебування тварин в автомобілі. Воно досить суворе, позаяк його недотримання штрафується на суму до 5000 фунтів стерлінгів (277 250 грн), а в найгіршому випадку навіть веде до позбавлення прав на керування транспортним засобом.

Про це повідомив Express.

Реклама

Читайте також:

Собака у вікні авто

Багато власників собак люблять спостерігати, як їхні улюбленці висовують голови з вікон автомобіля, насолоджуючись потоком вітру.

Дискусія щодо небезпеки такої поведінки розгорнулася на платформі Reddit. Один із користувачів запитав, чому, попри поширену практику, експерти вважають її небезпечною. Коментатори швидко знайшли відповіді.

По-перше, у разі різкого гальмування чи ДТП незафіксована тварина може отримати серйозні травми або навіть вилетіти з вікна. По-друге, пісок, пил та дрібні уламки, що летять з дороги, можуть пошкодити очі собаки, призводячи до запалень або серйозних травм. По-третє, незафіксована тварина може відволікти водія, спричинивши втрату контролю над автомобілем.

Також читайте:

Породи собак, які не створені для поїздок в автомобілі

Чотири найбезглуздіших функцій авто, які невідомо навіщо встановлювали

Десять порід собак, які гарно справляються з подорожами в авто

Як за законом

Правило 57 Правил дорожнього руху Великої Британії говорить:

"Перебуваючи в транспортному засобі, переконайтеся, що собаки або інші тварини належним чином закріплені, щоб вони не могли відволікати вас під час керування автомобілем або травмувати вас чи себе, якщо ви різко зупинитеся. Ремені безпеки, переноска для домашніх тварин, клітка для собак або захисний жилет для собак – це способи безпечного утримання тварин в автомобілях".