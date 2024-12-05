Порода має значення — шість собак, не створених для подорожей в авто

Не всі собаки можуть подорожувати. Фото: freepik.com

Не всі собаки комфортно почуваються в машині. На це варто зважати під час планування подорожей, особливо довготривалих.

Ось список порід, які зазвичай не рекомендуються для поїздок в авто через їхні особливості темпераменту, фізіології або поведінки.

Читайте також:

Бульдог

Собаки мають короткі носи та схильні до респіраторних проблем, які можуть погіршитися під час поїздок, особливо в спекотну погоду. Їх важко утримувати в активному стані, й вони можуть відчувати дискомфорт.

Мопс

Як й бульдоги, мопси мають брахіцефалічні особливості, що робить їх вразливими до перегрівання та дихальних проблем. Поїздки на великі відстані можуть бути для них стресовими.

Кавалер Кінг Чарльз Спанієль

Хоча ця порода зазвичай мила та приязна, собаки можуть страждати від неспокою й тривоги під час поїздок, особливо якщо вони не звикли до автомобілів.

Ши-тцу

Ці собаки можуть відчувати дискомфорт через їхню конструкцію тіла, плюс вони схильні до втрати рівноваги під час руху автомобіля. Вони також можуть не любити тривалі поїздки.

Басенджі

Енергійні та незалежні, басенджі можуть відчувати сильний стрес у замкненому просторі автомобіля та є складними для перевезення без належного тренування.

Далматинець

Відомі своєю активністю, тому їх складно змусити заспокоїтися в автомобілі. Можуть бути надто збудженими під час поїздок.

Важливо наголосити, що кожен пес має свій характер та індивідуальність. Перед поїздкою в автомобілі завжди варто зробити тренування та адаптувати собаку, щоб вона звикла до подорожей.

Раніше ми писали, які 10 порід собак гарно справляються з подорожами в авто. Також ми писали про найкращі автомобілі для власників собак.