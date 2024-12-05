Порода имеет значение — шесть собак, не созданных для путешествий в авто

Не все собаки могут путешествовать. Фото: freepik.com

Не все собаки комфортно чувствуют себя в машине. Это стоит учитывать при планировании путешествий, особенно длительных.

Вот список пород, которые обычно не рекомендуются для поездок в авто из-за их особенностей темперамента, физиологии или поведения.

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Бульдог

Собаки имеют короткие носы и подвержены респираторным проблемам, которые могут ухудшиться во время поездок, особенно в жаркую погоду. Их тяжело удерживать в активном состоянии, и они могут испытывать дискомфорт.

Мопс

Как и бульдоги, мопсы имеют брахицефалические особенности, что делает их уязвимыми к перегреву и дыхательным проблемам. Поездки на большие расстояния могут быть для них стрессовыми.

Кавалер Кинг Чарльз Спаниель

Хотя эта порода обычно милая и дружелюбная, собаки могут страдать от беспокойства и тревоги во время поездок, особенно если они не привыкли к автомобилям.

Ши-тцу

Эти собаки могут испытывать дискомфорт из-за их конструкции тела, плюс они подвержены потере равновесия во время движения автомобиля. Они также могут не любить длительные поездки.

Басенджи

Энергичные и независимые, басенджи могут испытывать сильный стресс в замкнутом пространстве автомобиля и сложны для перевозки без должной тренировки.

Далматинец

Известны своей активностью, поэтому их сложно заставить успокоиться в автомобиле. Могут быть слишком возбуждены во время поездок.

Важно отметить, что каждый пес имеет свой характер и индивидуальность. Перед поездкой в автомобиле всегда следует сделать тренировку и адаптировать собаку, чтобы она привыкла к путешествиям.

Ранее мы писали, какие 10 пород собак хорошо справляются с путешествиями в автомобиле. Также мы писали о лучших автомобилях для владельцев собак.