Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какой штраф за домашних животных в автомобиле

Какой штраф за домашних животных в автомобиле

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 01:20
Штраф за домашних животных в авто: как отвечает водитель
Автособака. Фото: freepik.com

В Великобритании одно из правил дорожного движения касается пребывания животных в автомобиле. Оно достаточно строгое, поскольку его несоблюдение штрафуется на сумму до 5000 фунтов стерлингов (277 250 грн), а в худшем случае даже ведет к лишению прав на управление транспортным средством.

Об этом сообщил Express.

Реклама
Читайте также:

Собака в окне авто

Многие владельцы собак любят наблюдать, как их любимцы высовывают головы из окон автомобиля, наслаждаясь потоком ветра.

Дискуссия об опасности такого поведения развернулась на платформе Reddit. Один из пользователей спросил, почему, несмотря на распространенную практику, эксперты считают ее опасной. Комментаторы быстро нашли ответы.

Во-первых, в случае резкого торможения или ДТП незафиксированное животное может получить серьезные травмы или даже вылететь из окна. Во-вторых, песок, пыль и мелкие обломки, летящие с дороги, могут повредить глаза собаки, приводя к воспалениям или серьезным травмам. В-третьих, незафиксированное животное может отвлечь водителя, вызвав потерю контроля над автомобилем.

Также читайте:

Породы собак, которые не созданы для поездок в автомобиле

Четыре самых нелепых функции авто, которые неизвестно зачем устанавливали

Десять пород собак, которые хорошо справляются с путешествиями в авто

Как по закону

Правило 57 Правил дорожного движения Великобритании гласит:

"Находясь в транспортном средстве, убедитесь, что собаки или другие животные должным образом закреплены, чтобы они не могли отвлекать вас во время управления автомобилем или травмировать вас, или себя, если вы резко остановитесь. Ремни безопасности, переноска для домашних животных, клетка для собак или защитный жилет для собак — это способы безопасного содержания животных в автомобилях".

авто штраф штрафы Великобритания автомобиль водители домашние питомцы
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации