Штраф за домашних животных в авто: как отвечает водитель

Автособака. Фото: freepik.com

В Великобритании одно из правил дорожного движения касается пребывания животных в автомобиле. Оно достаточно строгое, поскольку его несоблюдение штрафуется на сумму до 5000 фунтов стерлингов (277 250 грн), а в худшем случае даже ведет к лишению прав на управление транспортным средством.

Об этом сообщил Express.

Многие владельцы собак любят наблюдать, как их любимцы высовывают головы из окон автомобиля, наслаждаясь потоком ветра.

Дискуссия об опасности такого поведения развернулась на платформе Reddit. Один из пользователей спросил, почему, несмотря на распространенную практику, эксперты считают ее опасной. Комментаторы быстро нашли ответы.

Во-первых, в случае резкого торможения или ДТП незафиксированное животное может получить серьезные травмы или даже вылететь из окна. Во-вторых, песок, пыль и мелкие обломки, летящие с дороги, могут повредить глаза собаки, приводя к воспалениям или серьезным травмам. В-третьих, незафиксированное животное может отвлечь водителя, вызвав потерю контроля над автомобилем.

Как по закону

Правило 57 Правил дорожного движения Великобритании гласит:

"Находясь в транспортном средстве, убедитесь, что собаки или другие животные должным образом закреплены, чтобы они не могли отвлекать вас во время управления автомобилем или травмировать вас, или себя, если вы резко остановитесь. Ремни безопасности, переноска для домашних животных, клетка для собак или защитный жилет для собак — это способы безопасного содержания животных в автомобилях".