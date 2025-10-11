Видео
Україна
Видео

Водителей электросамокатов призовут к порядку в Украине

Водителей электросамокатов призовут к порядку в Украине

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 17:35
Верховная Рада ограничит электросамокаты
Электросамокаты. Фото: freepik.com

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который предоставляет электросамокатам, моноколесам, сигвеям и другому легкому электротранспорту статус полноценных участников дорожного движения. Теперь документ должен быть поддержан Верховной Радой в целом.

Об этом сообщил AUTO-Consulting.

Главная цель изменений — повысить безопасность пешеходов и определить четкие правила движения, особенно в отношении передвижения по тротуарам.

Согласно поддержанному законопроекту, взрослым пользователям легкого электротранспорта будет запрещено двигаться по тротуарам. Новая схема движения зависит от возраста.

  • До 7 лет. Разрешено двигаться по тротуарам, но только под присмотром взрослых.
  • От 7 до 14 лет. Разрешены тротуары, велодорожки, дворы, парки, скверы.
  • От 14 лет (взрослые). Движение разрешено исключительно по велодорожкам или краю проезжей части.

Это решение призвано защитить пешеходов, но его реалистичность вызывает вопросы из-за недостатка велодорожек в Украине.

Другие нововведения

Законопроект пока что не устанавливает жесткого ограничения скорости. Максимальная разрешенная скорость будет определена позже в подзаконных актах (возможно, 25 км/ч или 15 км/ч). А в Правилах дорожного движения появится специальный знак "Движение электросамокатов запрещено".

Отметим, что попытки урегулировать этот сегмент продолжаются давно. Аналогичный законопроект был принят в первом чтении еще в 2020 году, но тогда второе чтение не состоялось. Вопрос снова актуализировался после того, как в Ивано-Франковске осенью 2025 года начали вводить собственные запреты.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
