Верховная Рада ограничит электросамокаты

Водителей электросамокатов призовут к порядку в Украине
Комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который предоставляет электросамокатам, моноколесам, сигвеям и другому легкому электротранспорту статус полноценных участников дорожного движения. Теперь документ должен быть поддержан Верховной Радой в целом.
Об этом сообщил AUTO-Consulting.
Новые правила движения
Главная цель изменений — повысить безопасность пешеходов и определить четкие правила движения, особенно в отношении передвижения по тротуарам.
Согласно поддержанному законопроекту, взрослым пользователям легкого электротранспорта будет запрещено двигаться по тротуарам. Новая схема движения зависит от возраста.
- До 7 лет. Разрешено двигаться по тротуарам, но только под присмотром взрослых.
- От 7 до 14 лет. Разрешены тротуары, велодорожки, дворы, парки, скверы.
- От 14 лет (взрослые). Движение разрешено исключительно по велодорожкам или краю проезжей части.
Это решение призвано защитить пешеходов, но его реалистичность вызывает вопросы из-за недостатка велодорожек в Украине.
Другие нововведения
Законопроект пока что не устанавливает жесткого ограничения скорости. Максимальная разрешенная скорость будет определена позже в подзаконных актах (возможно, 25 км/ч или 15 км/ч). А в Правилах дорожного движения появится специальный знак "Движение электросамокатов запрещено".
Отметим, что попытки урегулировать этот сегмент продолжаются давно. Аналогичный законопроект был принят в первом чтении еще в 2020 году, но тогда второе чтение не состоялось. Вопрос снова актуализировался после того, как в Ивано-Франковске осенью 2025 года начали вводить собственные запреты.
