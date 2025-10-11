Верховная Рада ограничит электросамокаты

Электросамокаты. Фото: freepik.com

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который предоставляет электросамокатам, моноколесам, сигвеям и другому легкому электротранспорту статус полноценных участников дорожного движения. Теперь документ должен быть поддержан Верховной Радой в целом.

Главная цель изменений — повысить безопасность пешеходов и определить четкие правила движения, особенно в отношении передвижения по тротуарам.

Согласно поддержанному законопроекту, взрослым пользователям легкого электротранспорта будет запрещено двигаться по тротуарам. Новая схема движения зависит от возраста.

До 7 лет. Разрешено двигаться по тротуарам, но только под присмотром взрослых.

Разрешено двигаться по тротуарам, но только под присмотром взрослых. От 7 до 14 лет. Разрешены тротуары, велодорожки, дворы, парки, скверы.

Разрешены тротуары, велодорожки, дворы, парки, скверы. От 14 лет (взрослые). Движение разрешено исключительно по велодорожкам или краю проезжей части.

Это решение призвано защитить пешеходов, но его реалистичность вызывает вопросы из-за недостатка велодорожек в Украине.

Другие нововведения

Законопроект пока что не устанавливает жесткого ограничения скорости. Максимальная разрешенная скорость будет определена позже в подзаконных актах (возможно, 25 км/ч или 15 км/ч). А в Правилах дорожного движения появится специальный знак "Движение электросамокатов запрещено".

Отметим, что попытки урегулировать этот сегмент продолжаются давно. Аналогичный законопроект был принят в первом чтении еще в 2020 году, но тогда второе чтение не состоялось. Вопрос снова актуализировался после того, как в Ивано-Франковске осенью 2025 года начали вводить собственные запреты.