Що означає новий дорожній знак з авто та трьома кульками

Знак 1010-71. Фото: freepik.com

Незвичайний знак з зображенням чорного автомобіля з трьома фігурами всередині приховує значні зміни для водіїв. При цьому знак посилається на правило, яке офіційно діє, але на практиці майже не виконується.

Про це повідомив Auto Swiat.

Реклама

Читайте також:

Громадська смуга

Новий дорожній знак 1010-71 був запроваджений у Німеччині, щоб дозволити легковим автомобілям та мотоциклам з колясками, в яких перебуває щонайменше троє осіб, використовувати смуги, призначені для маршрутних транспортних засобів. Метою цієї ініціативи було заохотити водіїв до спільного використання автомобілів та, відповідно, зменшити затори на дорогах.

Хоча знак офіційно став частиною законодавства, його впровадження на практиці зіткнулося зі значними труднощами. Німецькі правила вимагають не лише схвалення місцевої влади, але й проведення детальних випробувань в реальних дорожніх умовах. Саме на цьому етапі проєкт зупинився.

Також читайте:

Легкий спосіб запам'ятати дорожні знаки

Чому дорожній знак STOP має вісім кутів

Новий непримітний дорожній знак загрожує великим штрафом

Поки що штраф

Міські чиновники висловили заперечення, занепокоєні тим, що дозвіл приватним авто використовувати автобусні смуги може погіршити рух громадського транспорту. Як наслідок, багато міст вирішили зупинити впровадження знака ще до його початку. Хоча знак є законним, він так і не став звичним явищем на німецьких дорогах.

Через це смуги для маршрутних транспортних засобів у Німеччині досі зарезервовані виключно для громадського транспорту та таксі. Порушення цього правила карається штрафом до 170 євро, а створення небезпеки чи спричинення аварії може призвести навіть до позбавлення водійських прав.