Відео

Водіїв бентежить новий дорожній знак з авто та трьома кульками

Дата публікації: 23 листопада 2025 09:45
Оновлено: 20:06
Що означає новий дорожній знак з авто та трьома кульками
Знак 1010-71. Фото: freepik.com

Незвичайний знак з зображенням чорного автомобіля з трьома фігурами всередині приховує значні зміни для водіїв. При цьому знак посилається на правило, яке офіційно діє, але на практиці майже не виконується.

Про це повідомив Auto Swiat.

Поки що штраф

Міські чиновники висловили заперечення, занепокоєні тим, що дозвіл приватним авто використовувати автобусні смуги може погіршити рух громадського транспорту. Як наслідок, багато міст вирішили зупинити впровадження знака ще до його початку. Хоча знак є законним, він так і не став звичним явищем на німецьких дорогах.

Через це смуги для маршрутних транспортних засобів у Німеччині досі зарезервовані виключно для громадського транспорту та таксі. Порушення цього правила карається штрафом до 170 євро, а створення небезпеки чи спричинення аварії може призвести навіть до позбавлення водійських прав.

Німеччина дорожні знаки авто автомобіль водії
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
