Что означает новый дорожный знак с авто и тремя шарами

Необычный знак с изображением черного автомобиля с тремя фигурами внутри скрывает значительные изменения для водителей. При этом знак ссылается на правило, которое официально действует, но на практике почти не выполняется.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Общественная полоса

Новый дорожный знак 1010-71 был введен в Германии, чтобы позволить легковым автомобилям и мотоциклам с колясками, в которых находится не менее трех человек, использовать полосы, предназначенные для маршрутных транспортных средств. Целью этой инициативы было поощрить водителей к совместному использованию автомобилей и, соответственно, уменьшить пробки на дорогах.

Хотя знак официально стал частью законодательства, его внедрение на практике столкнулось со значительными трудностями. Немецкие правила требуют не только одобрения местных властей, но и проведения детальных испытаний в реальных дорожных условиях. Именно на этом этапе проект остановился.

Пока что штраф

Городские чиновники высказали возражения, обеспокоенные тем, что разрешение частным авто использовать автобусные полосы может ухудшить движение общественного транспорта. Как следствие, многие города решили остановить внедрение знака еще до его начала. Хотя знак является законным, он так и не стал привычным явлением на немецких дорогах.

Поэтому полосы для маршрутных транспортных средств в Германии до сих пор зарезервированы исключительно для общественного транспорта и такси. Нарушение этого правила наказывается штрафом до 170 евро, а создание опасности или причинение аварии может привести даже к лишению водительских прав.