Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Водителей смущает новый дорожный знак с авто и тремя шарами

Водителей смущает новый дорожный знак с авто и тремя шарами

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 09:45
обновлено: 20:06
Что означает новый дорожный знак с авто и тремя шарами
Знак 1010-71. Фото: freepik.com

Необычный знак с изображением черного автомобиля с тремя фигурами внутри скрывает значительные изменения для водителей. При этом знак ссылается на правило, которое официально действует, но на практике почти не выполняется.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Реклама
Читайте также:

Общественная полоса

Новый дорожный знак 1010-71 был введен в Германии, чтобы позволить легковым автомобилям и мотоциклам с колясками, в которых находится не менее трех человек, использовать полосы, предназначенные для маршрутных транспортных средств. Целью этой инициативы было поощрить водителей к совместному использованию автомобилей и, соответственно, уменьшить пробки на дорогах.

Хотя знак официально стал частью законодательства, его внедрение на практике столкнулось со значительными трудностями. Немецкие правила требуют не только одобрения местных властей, но и проведения детальных испытаний в реальных дорожных условиях. Именно на этом этапе проект остановился.

Также читайте:

Легкий способ запомнить дорожные знаки

Почему дорожный знак STOP имеет восемь углов

Новый неприметный дорожный знак грозит большим штрафом

Пока что штраф

Городские чиновники высказали возражения, обеспокоенные тем, что разрешение частным авто использовать автобусные полосы может ухудшить движение общественного транспорта. Как следствие, многие города решили остановить внедрение знака еще до его начала. Хотя знак является законным, он так и не стал привычным явлением на немецких дорогах.

Поэтому полосы для маршрутных транспортных средств в Германии до сих пор зарезервированы исключительно для общественного транспорта и такси. Нарушение этого правила наказывается штрафом до 170 евро, а создание опасности или причинение аварии может привести даже к лишению водительских прав.

Германия дорожные знаки авто автомобиль водители
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации