Найнеприємніші функції автомобілів Toyota: пояснення власників

Технології сучасних автомобілів можуть як допомагати водіям, так і викликати роздратування. На світовому ринку, де Toyota є потужним гравцем, власники виділили кілька ключових аспектів та функцій, які викликають у них найбільше нарікань.

Головні претензії

Основна скарга стосується інформаційно-розважальних систем, переважно на моделях старших років, які є повільними, глючними та несправними. Власники незадоволені часом, який потрібен системі, щоб завантажитися та підключитися до телефону. Крім того, деякі скаржаться на тьмяний екран, який страждає від сонячних відблисків.

Варто зазначити, що нове покоління мультимедіа Toyota, як правило, отримує позитивні відгуки, тому очікується, що з часом ці скарги зникнуть.

Ще однією проблемою є система утримання смуги руху (Lane-Tracing Assist). Водії вважають її занадто потужною та неінтуїтивною, що змушує їх боротися з кермом. У багатьох випадках власники просто вимикають цю функцію, а також вважають, що системи інших брендів є зручнішими.

Незручність Supra

Попри високу повагу до Toyota Supra за її динамічні характеристики, власники часто скаржаться на одну просту функцію — багажник. У ньому відсутня фізична засувка, тому його відкрити можна лише з салону або ключем. Це створює незручності, наприклад, коли доводиться маніпулювати ключами з повними руками сумок. Один власник навіть самостійно встановив фізичний механізм розблокування, що викликало широке схвалення серед ентузіастів у мережі.

Хоча ці нарікання не здатні зіпсувати загальне враження від володіння Toyota, вони можуть залишити неприємний присмак й спонукати клієнтів спробувати автомобілі інших брендів при наступній заміні свого транспортного засобу.