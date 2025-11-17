Відео
Відео

Водії назвали найнеприємніші функції Toyota

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 17:30
Оновлено: 15:21
Найнеприємніші функції автомобілів Toyota: пояснення власників
2025 Toyota Supra Фото: Toyota

Технології сучасних автомобілів можуть як допомагати водіям, так і викликати роздратування. На світовому ринку, де Toyota є потужним гравцем, власники виділили кілька ключових аспектів та функцій, які викликають у них найбільше нарікань.

Про це написав Slash Gear.

Незручність Supra

Попри високу повагу до Toyota Supra за її динамічні характеристики, власники часто скаржаться на одну просту функцію — багажник. У ньому відсутня фізична засувка, тому його відкрити можна лише з салону або ключем. Це створює незручності, наприклад, коли доводиться маніпулювати ключами з повними руками сумок. Один власник навіть самостійно встановив фізичний механізм розблокування, що викликало широке схвалення серед ентузіастів у мережі.

Хоча ці нарікання не здатні зіпсувати загальне враження від володіння Toyota, вони можуть залишити неприємний присмак й спонукати клієнтів спробувати автомобілі інших брендів при наступній заміні свого транспортного засобу.

авто опитування проблеми автомобіль Toyota
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
