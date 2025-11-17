Самые неприятные функции автомобилей Toyota: объяснения владельцев

2025 Toyota Supra Фото: Toyota

Технологии современных автомобилей могут как помогать водителям, так и вызывать раздражение. На мировом рынке, где Toyota является мощным игроком, владельцы выделили несколько ключевых аспектов и функций, которые вызывают у них больше всего нареканий.

Об этом написал Slash Gear.

Главные претензии

Основная жалоба касается информационно-развлекательных систем, преимущественно на моделях старших лет, которые являются медленными, глючными и неисправными. Владельцы недовольны временем, которое требуется системе, чтобы загрузиться и подключиться к телефону. Кроме того, некоторые жалуются на тусклый экран, который страдает от солнечных бликов.

Стоит отметить, что новое поколение мультимедиа Toyota, как правило, получает положительные отзывы, поэтому ожидается, что со временем эти жалобы исчезнут.

Еще одной проблемой является система удержания полосы движения (Lane-Tracing Assist). Водители считают ее слишком мощной и неинтуитивной, что заставляет их бороться с рулем. Во многих случаях владельцы просто выключают эту функцию, а также считают, что системы других брендов являются более удобными.

Неудобство Supra

Несмотря на высокое уважение к Toyota Supra за ее динамические характеристики, владельцы часто жалуются на одну простую функцию — багажник. В нем отсутствует физическая защелка, поэтому его открыть можно только из салона или ключом. Это создает неудобства, например, когда приходится манипулировать ключами с полными руками сумок. Один владелец даже самостоятельно установил физический механизм разблокировки, что вызвало широкое одобрение среди энтузиастов в сети.

Хотя эти нарекания не способны испортить общее впечатление от владения Toyota, они могут оставить неприятный привкус и побудить клиентов попробовать автомобили других брендов при следующей замене своего транспортного средства.