Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Водители назвали самые неприятные функции Toyota

Водители назвали самые неприятные функции Toyota

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 17:30
обновлено: 15:21
Самые неприятные функции автомобилей Toyota: объяснения владельцев
2025 Toyota Supra Фото: Toyota

Технологии современных автомобилей могут как помогать водителям, так и вызывать раздражение. На мировом рынке, где Toyota является мощным игроком, владельцы выделили несколько ключевых аспектов и функций, которые вызывают у них больше всего нареканий.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама
Читайте также:

Главные претензии

Основная жалоба касается информационно-развлекательных систем, преимущественно на моделях старших лет, которые являются медленными, глючными и неисправными. Владельцы недовольны временем, которое требуется системе, чтобы загрузиться и подключиться к телефону. Кроме того, некоторые жалуются на тусклый экран, который страдает от солнечных бликов.

Стоит отметить, что новое поколение мультимедиа Toyota, как правило, получает положительные отзывы, поэтому ожидается, что со временем эти жалобы исчезнут.

Еще одной проблемой является система удержания полосы движения (Lane-Tracing Assist). Водители считают ее слишком мощной и неинтуитивной, что заставляет их бороться с рулем. Во многих случаях владельцы просто выключают эту функцию, а также считают, что системы других брендов являются более удобными.

Также читайте:

Гибридный кроссовер Toyota, который стоит купить подержанным

На что жалуются владельцы Toyota RAV4

Назван самый недооцененный кроссовер Toyota

Неудобство Supra

Несмотря на высокое уважение к Toyota Supra за ее динамические характеристики, владельцы часто жалуются на одну простую функцию — багажник. В нем отсутствует физическая защелка, поэтому его открыть можно только из салона или ключом. Это создает неудобства, например, когда приходится манипулировать ключами с полными руками сумок. Один владелец даже самостоятельно установил физический механизм разблокировки, что вызвало широкое одобрение среди энтузиастов в сети.

Хотя эти нарекания не способны испортить общее впечатление от владения Toyota, они могут оставить неприятный привкус и побудить клиентов попробовать автомобили других брендов при следующей замене своего транспортного средства.

авто опрос проблемы автомобиль Toyota
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации