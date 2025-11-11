Видео
Что Toyota должна позаимствовать у Subaru

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 17:30
обновлено: 17:02
Как Subaru может улучшить Toyota
Toyota против Subaru. Фото: carscoops.com

Так как Toyota уже имеет в Subaru долю 20% и компании все больше сотрудничают, обмен технологиями становится ключевым для будущего обоих брендов. Toyota имеет смысл позаимствовать симметричный полный привод и внедорожную систему X-MODE для повышения конкурентоспособности своих моделей.

Об этом написал Top Speed.

Преимущества привода Subaru

В отличие от обычных систем, которые активируют вторую ось только при пробуксовке, симметричный полный привод Subaru постоянно приводит в движение все четыре колеса (по умолчанию 60% мощности спереди, 40% сзади). А электронная система Subaru быстрее перераспределяет мощность благодаря многочисленным датчикам.

Для улучшения управляемости на поворотах Subaru также использует Active Torque Vectoring (ATV) — векторизацию крутящего момента через тормоза, чтобы уменьшить недостаточную поворачиваемость.

Система X-MODE

С появлением вариаторов (CVT) в 2014 году, Subaru интегрировала систему X-MODE, которая комплексно контролирует поведение авто на снегу и грунте. Эта система координирует работу полного привода, трансмиссии, дросселя и контроля устойчивости.

В этом режиме CVT позволяет плавную регулировку передаточных чисел, имитируя низкую передачу, необходимую для медленного движения по бездорожью. Это позволяет более эффективно управлять моментом и уменьшить пробуксовку. Новые модели имеют Dual X-MODE для глубокого снега или грязи, где отключается контроль тяги.

Выгода для Toyota

Сотрудничество уже привело к совместной разработке электромобилей (Toyota bZ4X и Subaru Solterra), где используется Dual-Function X-MODE и система Grip Control (внедорожный круиз-контроль на низкой скорости).

Внедрение X-MODE в модельный ряд Toyota (например, для усиленной версии RAV4 или будущего пикапа) станет значительным технологическим и маркетинговым преимуществом. Это беспроигрышный вариант, сочетающий инновации Subaru с массовым рынком Toyota.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
