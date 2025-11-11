Відео
Що Toyota мусить запозичити у Subaru

Дата публікації: 11 листопада 2025 17:30
Оновлено: 17:02
Як Subaru може покращити Toyota
Toyota проти Subaru. Фото: carscoops.com

Позаяк Toyota вже має в Subaru частку 20% й компанії все більше співпрацюють, обмін технологіями стає ключовим для майбутнього обох брендів. Toyota має сенс запозичити симетричний повний привід та позашляхову систему X-MODE для підвищення конкурентоспроможності своїх моделей.

Про це написав Top Speed.

Читайте також:

Переваги приводу Subaru

На відміну від звичайних систем, які активують другу вісь лише при пробуксовці, симетричний повний привід Subaru постійно приводить у рух усі чотири колеса (за замовчуванням 60% потужності спереду, 40% ззаду). А електронна система Subaru швидше перерозподіляє потужність завдяки численним датчикам.

Для поліпшення керованості на поворотах Subaru також використовує Active Torque Vectoring (ATV) — векторизацію крутного моменту через гальма, щоб зменшити недостатню повертальність.

Система X-MODE

З появою варіаторів (CVT) у 2014 році, Subaru інтегрувала систему X-MODE, яка комплексно контролює поведінку авто на снігу та ґрунті. Ця система координує роботу повного приводу, трансмісії, дроселя та контроля стійкості.

У цьому режимі CVT дозволяє плавне регулювання передавальних чисел, імітуючи низьку передачу, необхідну для повільного руху бездоріжжям. Це дає змогу ефективніше керувати моментом та зменшити пробуксовку. Новіші моделі мають Dual X-MODE для глибокого снігу чи бруду, де відключається контроль тяги.

Також читайте:

Що запозичив у Toyota новий Subaru Outback

Чому цей бренд випередив Toyota та Lexus за надійністю

Чому Toyota, Subaru та Lexus зупинили продаж електромобілів

Вигода для Toyota

Співпраця вже призвела до спільної розробки електромобілів (Toyota bZ4X та Subaru Solterra), де використовується Dual-Function X-MODE та система Grip Control (позашляховий круїз-контроль на низькій швидкості).

Впровадження X-MODE у модельний ряд Toyota (наприклад, для посиленої версії RAV4 чи майбутнього пікапа) стане значною технологічною та маркетинговою перевагою. Це безпрограшний варіант, що поєднує інновації Subaru з масовим ринком Toyota.

авто технології автомобіль відомі бренди Toyota
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
