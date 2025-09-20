Відео
Головна Авто Власний автомобіль або таксі — що дешевше

Власний автомобіль або таксі — що дешевше

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 17:35
Що дешевше: власний автомобіль чи таксі
Таксі. Фото: УНІАН

Служба OnTaxi у Харкові провела дослідження, щоб з'ясувати, що фінансово вигідніше: утримувати власний автомобіль чи користуватися послугами таксі. Для порівняння взяли вживане авто Dacia Logan вартістю 4 000 доларів.

Про це написав Auto.24.

Витрати на власне авто

Експерти проаналізували щомісячні витрати, пов'язані з експлуатацією цього автомобіля:

  • Пальне. При середньому споживанні 7.5 л/100 км у місті та щоденних поїздках на роботу (в середньому 8-10 км) витрати на бензин А-92 (57 грн/л) становлять приблизно 798 грн на місяць.
  • Страхування. Обов'язкова автоцивілка (3 500 грн/рік) додає до щомісячних витрат 292 грн.
  • Технічне обслуговування. Врахувавши регулярні огляди, заправку кондиціонера та інший можливий ремонт, середня сума на рік склала 13 000 грн, що дорівнює 1 083 грн на місяць.
  • Шини. Включно із зимовою гумою (8 000 грн за комплект, що служить 4 роки) щомісячно потрібно відкладати 167 грн.
  • Миття. Якщо мити авто двічі на місяць, це коштуватиме приблизно 1 400 грн.
  • Амортизація. Втрата вартості автомобіля з часом становить 1 503 грн на місяць.

Сукупні щомісячні витрати на утримання власного автомобіля становлять 5 243 грн. При цьому не враховуються витрати на паркування, які у великих містах, як Київ, можуть значно збільшити цю суму.

Витрати на таксі

Для порівняння з автомобілем взяли поїздку на таксі по Харкову на 8 км (відстань, аналогічна щоденному маршруту на роботу та назад додому), яка коштує 97 грн в один бік. Щоденні поїздки на роботу та назад протягом 22 робочих днів у вересні коштуватимуть: 4 268 грн на місяць.

Порівняння показує, що щомісячні витрати на таксі (4 268 грн) виявляються меншими за плату на утримання власного авто (5 243 грн). Різниця становить 975 грн на місяць, або 11 700 грн на рік, що робить таксі економічно вигіднішим варіантом для щоденних поїздок на роботу.

Чи збігаються ці розрахунки з вашим досвідом?

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
