Что дешевле: собственный автомобиль или такси

Служба OnTaxi в Харькове провела исследование, чтобы выяснить, что финансово выгоднее: содержать собственный автомобиль или пользоваться услугами такси. Для сравнения взяли подержанное авто Dacia Logan стоимостью 4 000 долларов.

Расходы на собственное авто

Эксперты проанализировали ежемесячные расходы, связанные с эксплуатацией этого автомобиля:

Совокупные ежемесячные расходы на содержание собственного автомобиля составляют 5 243 грн. При этом не учитываются расходы на парковку, которые в крупных городах, как Киев, могут значительно увеличить эту сумму.

Расходы на такси

Для сравнения с автомобилем взяли поездку на такси по Харькову на 8 км (расстояние, аналогичное ежедневному маршруту на работу и назад домой), которая стоит 97 грн в одну сторону. Ежедневные поездки на работу и обратно в течение 22 рабочих дней в сентябре будут стоить: 4 268 грн в месяц.

Сравнение показывает, что ежемесячные расходы на такси (4268 грн) оказываются меньше платы за содержание собственного авто (5 243 грн). Разница составляет 975 грн в месяц, или 11 700 грн в год, что делает такси экономически более выгодным вариантом для ежедневных поездок на работу.

Совпадают ли эти расчеты с вашим опытом?