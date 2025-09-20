Видео
Собственный автомобиль или такси — что дешевле

Собственный автомобиль или такси — что дешевле

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 17:35
Что дешевле: собственный автомобиль или такси
Такси. Фото: УНИАН

Служба OnTaxi в Харькове провела исследование, чтобы выяснить, что финансово выгоднее: содержать собственный автомобиль или пользоваться услугами такси. Для сравнения взяли подержанное авто Dacia Logan стоимостью 4 000 долларов.

Об этом написал Auto.24.

Расходы на собственное авто

Эксперты проанализировали ежемесячные расходы, связанные с эксплуатацией этого автомобиля:

  • Топливо. При среднем потреблении 7.5 л/100 км в городе и ежедневных поездках на работу (в среднем 8-10 км) расходы на бензин А-92 (57 грн/л) составляют примерно 798 грн в месяц.
  • Страхование. Обязательная автогражданка (3500 грн/год) добавляет к ежемесячным расходам 292 грн.
  • Техническое обслуживание. Учтя регулярные осмотры, заправку кондиционера и другой возможный ремонт, средняя сумма в год составила 13 000 грн, что равняется 1083 грн в месяц.
  • Шины. Включая зимнюю резину (8 000 грн за комплект, служащий 4 года) ежемесячно нужно откладывать 167 грн.
  • Мойка. Если мыть авто дважды в месяц, это будет стоить примерно 1 400 грн.
  • Амортизация. Потеря стоимости автомобиля со временем составляет 1 503 грн в месяц.

Совокупные ежемесячные расходы на содержание собственного автомобиля составляют 5 243 грн. При этом не учитываются расходы на парковку, которые в крупных городах, как Киев, могут значительно увеличить эту сумму.

Расходы на такси

Для сравнения с автомобилем взяли поездку на такси по Харькову на 8 км (расстояние, аналогичное ежедневному маршруту на работу и назад домой), которая стоит 97 грн в одну сторону. Ежедневные поездки на работу и обратно в течение 22 рабочих дней в сентябре будут стоить: 4 268 грн в месяц.

Сравнение показывает, что ежемесячные расходы на такси (4268 грн) оказываются меньше платы за содержание собственного авто (5 243 грн). Разница составляет 975 грн в месяц, или 11 700 грн в год, что делает такси экономически более выгодным вариантом для ежедневных поездок на работу.

Совпадают ли эти расчеты с вашим опытом?

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
