Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Визначені найнадійніші марки німецьких автомобілів

Визначені найнадійніші марки німецьких автомобілів

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 17:35
Три найнадійніші марки німецьких автомобілів у 2025 році
2025 BMW X7 Фото: BMW

Дослідження, проведене авторитетною компанією Consumer Reports (CR), визначило трійку найбільш надійних німецьких автомобільних марок, що домінують у сегменті преміумкласу. У загальному бренд-рейтингу, який охоплює надійність нових та вживаних моделей, а також прогнозовану довговічність, лідерами серед німецьких виробників стали BMW, Porsche та Audi.

Про це повідомив Jalopnik.

Реклама
Читайте також:

BMW

Концерн BMW посів найвищу позицію серед німецьких марок, зайнявши 2-ге місце у світовому рейтингу. Хоча BMW отримала оцінку "добре" у категорії прогнозованої надійності, що вказує на стабільність якості, її показники в конкретних категоріях надійності нових автомобілів були дещо нижчими — 8-ме місце. При цьому, власникам BMW слід пам’ятати про високі витрати на обслуговування, позаяк за цим показником марка опинилася лише на 23-му місці.

Також читайте:

Названі невбивані моделі BMW з пробігом

Який кросовер Audi з пробігом варто купити

Чому Porsche назвала свій культовий спорткар 911

Audi

Марка Audi посіла 6-те місце у загальному рейтингу, проте саме вона продемонструвала найкращий показник надійності серед нових німецьких автомобілів, зайнявши 7-ме місце у світі (випередивши BMW). З іншого боку, надійність вживаних Audi оцінюється нижче (14-те місце), а експерти CR радять потенційним покупцям з обережністю ставитися до вживаних моделей через високі потенційні витрати на ремонт.

Porsche

Porsche завоювала 4-те місце у загальному рейтингу брендів. Попри відсутність детальних рейтингів надійності нових та вживаних авто від CR, бренд отримав загальну оцінку "добре" за прогнозовану надійність. Найкращі результати показала модель Macan (з бензиновим двигуном). Як і інші преміальні конкуренти, Porsche має одні з найвищих витрат на технічне обслуговування (27-ме місце в рейтингу).

рейтинг авто BMW Porsche автомобіль Audi
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації