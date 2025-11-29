Три найнадійніші марки німецьких автомобілів у 2025 році

2025 BMW X7 Фото: BMW

Дослідження, проведене авторитетною компанією Consumer Reports (CR), визначило трійку найбільш надійних німецьких автомобільних марок, що домінують у сегменті преміумкласу. У загальному бренд-рейтингу, який охоплює надійність нових та вживаних моделей, а також прогнозовану довговічність, лідерами серед німецьких виробників стали BMW, Porsche та Audi.

BMW

Концерн BMW посів найвищу позицію серед німецьких марок, зайнявши 2-ге місце у світовому рейтингу. Хоча BMW отримала оцінку "добре" у категорії прогнозованої надійності, що вказує на стабільність якості, її показники в конкретних категоріях надійності нових автомобілів були дещо нижчими — 8-ме місце. При цьому, власникам BMW слід пам’ятати про високі витрати на обслуговування, позаяк за цим показником марка опинилася лише на 23-му місці.

Audi

Марка Audi посіла 6-те місце у загальному рейтингу, проте саме вона продемонструвала найкращий показник надійності серед нових німецьких автомобілів, зайнявши 7-ме місце у світі (випередивши BMW). З іншого боку, надійність вживаних Audi оцінюється нижче (14-те місце), а експерти CR радять потенційним покупцям з обережністю ставитися до вживаних моделей через високі потенційні витрати на ремонт.

Porsche

Porsche завоювала 4-те місце у загальному рейтингу брендів. Попри відсутність детальних рейтингів надійності нових та вживаних авто від CR, бренд отримав загальну оцінку "добре" за прогнозовану надійність. Найкращі результати показала модель Macan (з бензиновим двигуном). Як і інші преміальні конкуренти, Porsche має одні з найвищих витрат на технічне обслуговування (27-ме місце в рейтингу).