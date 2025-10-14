Відео
Названі невбивані моделі BMW з пробігом

Дата публікації: 14 жовтня 2025 06:45
Які моделі BMW вважаються невбиваними
BMW E39 530i Фото: BMW

BMW знана своїми рядними 6-циліндровими двигунами, але не всі вони однаково добре витримують випробування часом. Запитайте механіків, який двигун найімовірніше проїде без проблем 320 000 км та більше, й вони назвуть M52 та M54.

Про це написав Hot Cars.

Чому вони найнадійніші

Секрет довговічності двигунів M52 та M54 не лише в конструкції, а й у простоті:

  • M52 (середина 1990-х) та його вдосконалена версія M54 (один із найбільш масових двигунів BMW) мають надійні ланцюги ГРМ та просте впорскування палива.
  • Вони не обтяжені складним турбонаддувом чи надмірною електронікою, характерною для пізніших моделей, які частіше виходять з ладу.

Ентузіасти зазначають, що регулярного обслуговування (заміна оливи та оновлення системи охолодження) достатньо, щоб проїхати понад 400 000 км.

Легендарні моделі з двигуном M54

  • BMW E39 530i (2001–2003). Вважається одним із найкращих седанів в історії. Його 3-літровий M54 (близько 225 к.с.) у парі з механічною коробкою передач поєднував потужність для автобанів та феноменальну довготривалу надійність. Власники називають його "останній справжній BMW".
  • BMW E46 330i. Менший та спортивніший брат E39. Він також видавав 225 к.с. з двигуном M54. Власники на ньому регулярно проїжджають понад 320 000 км, а часто й перевищують 480 000 км. Це ідеальний сучасний класичний автомобіль для щоденного використання.

Головне правило — регулярне профілактичне обслуговування BMW E39 та E46. Найбільш вразлива ланка автомобілів — система охолодження. Радіатори, бачки та помпи зазвичай виходять з ладу через 130 000–160 000 км. Своєчасна заміна цих елементів усуває найпоширенішу причину поломок.

Також важливо замінювати ущільнення Vanos (система зміни фаз газорозподілу), регулярно міняти оливи та контролювати іржу днища.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
