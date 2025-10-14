Видео
Україна
Видео

Названы неубиваемые модели BMW с пробегом

Дата публикации 14 октября 2025 06:45
Какие модели BMW считаются неубиваемыми
BMW E39 530i Фото: BMW

BMW известна своими рядными 6-цилиндровыми двигателями, но не все они одинаково хорошо выдерживают испытание временем. Спросите механиков, какой двигатель скорее всего проедет без проблем 320 000 км и более, и они назовут M52 и M54.

Об этом написал Hot Cars.

Читайте также:

Почему они самые надежные

Секрет долговечности двигателей M52 и M54 не только в конструкции, но и в простоте:

  • M52 (середина 1990-х) и его усовершенствованная версия M54 (один из самых массовых двигателей BMW) имеют надежные цепи ГРМ и простой впрыск топлива.
  • Они не обременены сложным турбонаддувом или чрезмерной электроникой, характерной для более поздних моделей, которые чаще выходят из строя.

Энтузиасты отмечают, что регулярного обслуживания (замена масла и обновление системы охлаждения) достаточно, чтобы проехать более 400 000 км.

Также читайте:

Лучшие подержанные автомобили, которые устойчивы к коррозии

Автовладельцы назвали самые надежные немецкие машины

Зачем BMW сменила свой логотип

Легендарные модели с двигателем M54

  • BMW E39 530i (2001-2003). Считается одним из лучших седанов в истории. Его 3-литровый M54 (около 225 л.с.) в паре с механической коробкой передач сочетал мощность для автобанов и феноменальную долговременную надежность. Владельцы называют его "последний настоящий BMW".
  • BMW E46 330i. Меньший и более спортивный брат E39. Он также выдавал 225 л.с. с двигателем M54. Владельцы на нем регулярно проезжают более 320 000 км, а часто и превышают 480 000 км. Это идеальный современный классический автомобиль для ежедневного использования.

Главное правило — регулярное профилактическое обслуживание BMW E39 и E46. Наиболее уязвимое звено автомобилей — система охлаждения. Радиаторы, бачки и помпы обычно выходят из строя через 130 000-160 000 км. Своевременная замена этих элементов устраняет самую распространенную причину поломок.

Также важно менять уплотнения Vanos (система изменения фаз газораспределения), регулярно менять масла и контролировать ржавчину днища.

авто BMW советы автомобиль двигатель подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
