Какие модели BMW считаются неубиваемыми

BMW известна своими рядными 6-цилиндровыми двигателями, но не все они одинаково хорошо выдерживают испытание временем. Спросите механиков, какой двигатель скорее всего проедет без проблем 320 000 км и более, и они назовут M52 и M54.

Почему они самые надежные

Секрет долговечности двигателей M52 и M54 не только в конструкции, но и в простоте:

M52 (середина 1990-х) и его усовершенствованная версия M54 (один из самых массовых двигателей BMW) имеют надежные цепи ГРМ и простой впрыск топлива.

Они не обременены сложным турбонаддувом или чрезмерной электроникой, характерной для более поздних моделей, которые чаще выходят из строя.

Энтузиасты отмечают, что регулярного обслуживания (замена масла и обновление системы охлаждения) достаточно, чтобы проехать более 400 000 км.

Легендарные модели с двигателем M54

BMW E39 530i (2001-2003). Считается одним из лучших седанов в истории. Его 3-литровый M54 (около 225 л.с.) в паре с механической коробкой передач сочетал мощность для автобанов и феноменальную долговременную надежность. Владельцы называют его "последний настоящий BMW".

Считается одним из лучших седанов в истории. Его 3-литровый M54 (около 225 л.с.) в паре с механической коробкой передач сочетал мощность для автобанов и феноменальную долговременную надежность. Владельцы называют его "последний настоящий BMW". BMW E46 330i. Меньший и более спортивный брат E39. Он также выдавал 225 л.с. с двигателем M54. Владельцы на нем регулярно проезжают более 320 000 км, а часто и превышают 480 000 км. Это идеальный современный классический автомобиль для ежедневного использования.

Главное правило — регулярное профилактическое обслуживание BMW E39 и E46. Наиболее уязвимое звено автомобилей — система охлаждения. Радиаторы, бачки и помпы обычно выходят из строя через 130 000-160 000 км. Своевременная замена этих элементов устраняет самую распространенную причину поломок.

Также важно менять уплотнения Vanos (система изменения фаз газораспределения), регулярно менять масла и контролировать ржавчину днища.