Самые надежные немецкие авто, по мнению владельцев

2022 Porsche Cayenne Фото: Porsche

Японские автомобильные бренды признаны самыми надежными, тогда как немецкие являются лидерами в сфере производительности и роскоши. Хотя авто из Германии предлагают передовые технологии, это часто происходит за счет меньшей надежности.

Эксперты Slash Gear собрали результаты опросов владельцев, исследования JD Power и Consumer Reports, и на основе этих данных выделили три марки, которые называют самыми надежными среди немецких.

Porsche

Согласно опросам, Porsche является лучшим немецким брендом по надежности. В 2025 году JD Power зафиксировала лишь 186 проблем на 100 авто Porsche, что поставило его на третье место среди премиум-марок.

Consumer Reports в 2024 году также отметил Porsche, поставив его на 4-е место среди 32 брендов, опередив большинство немецких конкурентов. Даже в начальном качестве, JD Power US Initial Quality Study 2024 подтвердил лидерство Porsche с 171 проблемой на 100 авто в течение первых 90 дней владения авто.

Больше всего среди моделей Porsche выделяются 911 и Cayenne, первый из которых был назван JD Power самым надежным автомобилем среди всех брендов, тогда как второй лидировал по надежности в сегменте премиальных кроссоверов среднего размера в 2022 году.

BMW

2017 BMW 2-series Фото: caranddriver.com

BMW занимает второе место по надежности среди немецких авто. В исследовании JD Power 2025 он опередил Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen. Некоторые модели, например, BMW 2-й и 5-й серий 2016-2017 годов, имели чрезвычайно высокие показатели надежности.

Consumer Reports также подтверждает, что BMW в целом надежнее большинства немецких конкурентов. Хотя RepairPal оценивает среднюю годовую стоимость обслуживания BMW в 968 долларов, что выше среднего показателя, опросы владельцев свидетельствуют о лучшей долгосрочной надежности.

Mercedes-Benz

2022 Mercedes-Benz GLC Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz занимает третье место по надежности, в основном благодаря кроссоверам. Согласно исследованию JD Power 2025, бренд получил 243 проблемы на 100 авто, опередив Audi и Volkswagen. Модели GLC 2022 года и GLA 2018 года неоднократно отмечались как самые надежные премиум-кроссоверы.

Впрочем, данные Consumer Reports показывают противоречивые результаты. В 2025 году Mercedes занял 11-е место по надежности подержанных авто, что выше Volkswagen и Audi, но значительно уступает BMW и Porsche. Хотя ранее бренд входил в топ-10 CR, с 2015 года его позиции снизились из-за падения надежности некоторых моделей.