Найнадійніші німецькі авто, на думку власників

2022 Porsche Cayenne Фото: Porsche

Японські автомобільні бренди визнані найнадійнішими, тоді як німецькі є лідерами у сфері продуктивності та розкоші. Хоча авто з Німеччини пропонують передові технології, це часто відбувається коштом меншої надійності.

Експерти Slash Gear зібрали результати опитувань власників, дослідження JD Power та Consumer Reports, й на основі цих даних виділили три марки, які називають найнадійнішими серед німецьких.

Porsche

Згідно з опитуваннями, Porsche є найкращим німецьким брендом за надійністю. У 2025 році JD Power зафіксувала лише 186 проблем на 100 авто Porsche, що поставило його на третє місце серед преміуммарок.

Consumer Reports у 2024 році також відзначив Porsche, поставивши його на 4-е місце серед 32 брендів, випередивши більшість німецьких конкурентів. Навіть в початковій якості, JD Power US Initial Quality Study 2024 підтвердив лідерство Porsche з 171 проблемою на 100 авто протягом перших 90 днів володіння авто.

Найбільше серед моделей Porsche виділяються 911 та Cayenne, перший з яких був названий JD Power найнадійнішим автомобілем серед усіх брендів, тоді як другий лідирував за надійністю у сегменті преміальних кросоверів середнього розміру у 2022 році.

BMW

2017 BMW 2-series Фото: caranddriver.com

BMW займає друге місце за надійністю серед німецьких авто. У дослідженні JD Power 2025 він випередив Mercedes-Benz, Audi та Volkswagen. Деякі моделі, наприклад, BMW 2-ї та 5-ї серій 2016-2017 років, мали надзвичайно високі показники надійності.

Consumer Reports також підтверджує, що BMW загалом надійніший за більшість німецьких конкурентів. Хоча RepairPal оцінює середню річну вартість обслуговування BMW у 968 доларів, що вище за середній показник, опитування власників свідчать про кращу довгострокову надійність.

Mercedes-Benz

2022 Mercedes-Benz GLC Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz посідає третє місце за надійністю, переважно завдяки кросоверам. Згідно з дослідженням JD Power 2025, бренд отримав 243 проблеми на 100 авто, випередивши Audi та Volkswagen. Моделі GLC 2022 року та GLA 2018 року неодноразово відзначались як найнадійніші преміумкросовери.

Втім, дані Consumer Reports показують суперечливі результати. У 2025 році Mercedes посів 11-те місце за надійністю вживаних авто, що вище за Volkswagen та Audi, але значно поступається BMW та Porsche. Хоча раніше бренд входив у топ-10 CR, з 2015 року його позиції знизились через падіння надійності деяких моделей.