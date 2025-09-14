Відео
Головна Авто Чому Porsche назвала свій культовий спорткар 911

Чому Porsche назвала свій культовий спорткар 911

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 14:22
Мало хто знає, як культовий спорткар Porsche отримав назву 911
2017 Porsche 911 Turbo S Фото: caranddriver.com

Спортивний автомобіль Porsche 911 став справжньою іконою, символом інженерної досконалості та неперевершеної гоночної історії. За сім десятиліть було продано понад мільйон цих авто, й, за даними компанії, понад 70% з них досі на ходу.

Про це написав Slash Gear.

Заміна цифри

Завдяки винахідливості головного конструктора Фердинанда Александера Порше було знайдено геніальне рішення. Він вирішив просто замінити нуль у назві на одиницю, використавши вже готові елементи логотипу.

Таким чином, 901 перетворився на 911, а нуль став одиницею. Цей символічний жест не лише розв'язав юридичну проблему, а й дав світу ім'я, яке стало синонімом швидкості, елегантності та досконалості.

Таким чином, завдяки виклику, який кинув Peugeot, та вдалому рішенню Фердинанда Порше, на світ з'явився легендарний Porsche 911, чиє ім'я, до речі, виявилося значно легшим для вимови, ніж 901.

авто Porsche автомобіль спорткар цікаві факти відомі бренди
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
