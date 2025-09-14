Мало хто знає, як культовий спорткар Porsche отримав назву 911

2017 Porsche 911 Turbo S Фото: caranddriver.com

Спортивний автомобіль Porsche 911 став справжньою іконою, символом інженерної досконалості та неперевершеної гоночної історії. За сім десятиліть було продано понад мільйон цих авто, й, за даними компанії, понад 70% з них досі на ходу.

Роковий нуль

Мало хто знає, що цей легендарний автомобіль мав називатися Porsche 901. У 1963 році ця назва була затверджена, а маркетингові матеріали та навіть металеві логотипи для спорткарів вже були готові до виробництва.

Однак безпосередньо перед комерційним запуском компанія отримала "дружній, але чіткий лист" від французького автовиробника Peugeot. Виявилося, що Peugeot має законні права на назви авто, що складаються з тризначних чисел з нулем посередині, згідно з місцевим законодавством. Ці права включали всі комбінації, наприклад, 802, 703 й, звісно, 901.

Заміна цифри

Завдяки винахідливості головного конструктора Фердинанда Александера Порше було знайдено геніальне рішення. Він вирішив просто замінити нуль у назві на одиницю, використавши вже готові елементи логотипу.

Таким чином, 901 перетворився на 911, а нуль став одиницею. Цей символічний жест не лише розв'язав юридичну проблему, а й дав світу ім'я, яке стало синонімом швидкості, елегантності та досконалості.

Таким чином, завдяки виклику, який кинув Peugeot, та вдалому рішенню Фердинанда Порше, на світ з'явився легендарний Porsche 911, чиє ім'я, до речі, виявилося значно легшим для вимови, ніж 901.