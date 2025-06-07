Лімітований Porsche на честь легенди спорту — фото та деталі

Porsche 963 RSP. Фото: newsroom.porsche.com

Компанія Porsche створила унікальний автомобіль, який вже дебютував на вулицях. Його зробили на основі машини, що виграла чемпіонат IMSA та чемпіонат WEC 50 років тому.

Створення концепту цього авто відбувалося у партнерстві з легендою автоспорту Роджером Пенске, чиї ініціали утворюють назву машини — Porsche 963 RSP, пише newsroom.porsche.com.

Реклама

Читайте також:

Нове авто має важливе історичне коріння. Саме на ньому акцентують увагу його творці.

Історія та сьогодення Porsche

Подорож моделі 917, який присвячений нинішній концепт автомобіля, відбулась у квітні 1975 року. Це був не трек, а дороги загального користування.

963 RSP зазнав значних змін у порівнянні з автомобілем, на якому він базується. Нагадуючи про Count Rossi 917, 963 RSP має срібне оздоблення Martini Silver та унікально змінений кузов, а також виготовлений на замовлення салон зі шкіри та алькантари коричневого кольору, натхненний вибором оздоблення, зробленим Count Rossi 50 років тому.

Для дебюту на вулицях поблизу Ле-Мана було налаштовано спеціальну механічну та електронну систему, включаючи підвищений кліренс та пом’якшені амортизатори, а також перепрограмований блок керування, щоб фари та задні ліхтарі працювали ближче до роботи дорожнього автомобіля.

963 RSP буде представлено публіці на трасі Circuit de la Sarthe під час 24-годинної гонки Ле-Мана, перш ніж повернутися до Штутгарта для показу в музеї Porsche. У липні автомобіль з'явиться разом із 917 на Фестивалі швидкості в Гудвуді.

Салон 963 RSP. Фото: newsroom.porsche.com

Особливості 963 RSP

Наслідуючи приклад ручної роботи та повністю виготовленого на замовлення інтер'єру 917 (який донині не реставрувався), 963 RSP має поєднання м'якої коричневої шкіри та алькантари. У той час як гоночний автомобіль має дуже мало функцій комфорту, 963 RSP є більш зручним – з цільним карбоновим сидінням, обробленим шкірою, з м'якою подушкою, розташованою посередині, та фіксованим підголівником, встановленим на карбоновій перегородці. Сидіння, як і в гоночній версії, оснащені кондиціонерами. Подушки для ніг, а також обшивка стелі та стійки оброблені світлою алькантарою, а кермо, де розташована більшість функцій автомобіля, оброблено шкірою.

Двері оздоблені шкірою та алькантарою, а на одній з них встановлена ​​невелика легкосплавна табличка, на якій зазначено номер шасі, дату та місце виробництва.

Porsche 963 RSP. Фото: newsroom.porsche.com

Блок керування було модифіковано, щоб дозволити автомобілю керувати поворотниками та регулювати фари для дорожнього руху.

963 оснащений 4,6-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом потужністю приблизно 680 к.с., який бере свій початок у гоночній програмі RS Spyder, що керувалася Penske та вигравала всі титули в класі LMP2 Американської серії Ле-Ман з 2006 по 2008 рік.

Вся електрична система гібрида виробляє до 800 вольт. Ємність акумулятора становить 1,35 кВт⋅год, яку можна мобілізувати в будь-який момент під час розгону. Потужність від 30 до 50 кВт доступна короткими періодами, але це не змінює загальну потужність силового агрегату.

Нагадаємо, став відомий рейтинг найнадійніших автомобілів які можуть прослужити власнику понад 20 років.