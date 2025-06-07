Лимитированный Porsche в честь легенды спорта — фото и детали

Porsche 963 RSP. Фото: newsroom.porsche.com

Компания Porsche создала уникальный автомобиль, который уже дебютировал на улицах. Его сделали на основе машины, которая выиграла чемпионат IMSA и чемпионат WEC 50 лет назад.

Создание концепта этого авто происходило в партнерстве с легендой автоспорта Роджером Пенске, чьи инициалы образуют название машины — Porsche 963 RSP, пишет newsroom.porsche.com.

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История и настоящее Porsche

Путешествие модели 917, которому посвящен нынешний концепт автомобиля, состоялось в апреле 1975 года. Это был не трек, а дороги общего пользования.

963 RSP претерпел значительные изменения по сравнению с автомобилем, на котором он базируется. Напоминая о Count Rossi 917, 963 RSP имеет серебряную отделку Martini Silver и уникально измененный кузов, а также изготовленный на заказ салон из кожи и алькантары коричневого цвета, вдохновленный выбором отделки, сделанным Count Rossi 50 лет назад.

Для дебюта на улицах вблизи Ле-Мана была настроена специальная механическая и электронная система, включая повышенный клиренс и смягченные амортизаторы, а также перепрограммированный блок управления, чтобы фары и задние фонари работали ближе к работе дорожного автомобиля.

963 RSP будет представлен публике на трассе Circuit de la Sarthe во время 24-часовой гонки Ле-Мана, прежде чем вернуться в Штутгарт для показа в музее Porsche. В июле автомобиль появится вместе с 917 на Фестивале скорости в Гудвуде.

Салон 963 RSP. Фото: newsroom.porsche.com

Особенности 963 RSP

Следуя примеру ручной работы и полностью изготовленного на заказ интерьера 917 (который до сих пор не реставрировался), 963 RSP имеет сочетание мягкой коричневой кожи и алькантары. В то время как гоночный автомобиль имеет очень мало функций комфорта, 963 RSP является более удобным — с цельным карбоновым сиденьем, отделанным кожей, с мягкой подушкой, расположенной посередине, и фиксированным подголовником, установленным на карбоновой перегородке. Сиденья, как и в гоночной версии, оснащены кондиционерами. Подушки для ног, а также обшивка потолка и стойки отделаны светлой алькантарой, а руль, где расположено большинство функций автомобиля, отделан кожей.

Двери отделаны кожей и алькантарой, а на одной из них установлена небольшая легкосплавная табличка, на которой указан номер шасси, дата и место производства.

Porsche 963 RSP. Фото: newsroom.porsche.com

Блок управления был модифицирован, чтобы позволить автомобилю управлять поворотниками и регулировать фары для дорожного движения.

963 оснащен 4,6-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью примерно 680 л.с., который берет свое начало в гоночной программе RS Spyder, которая управлялась Penske и выигрывала все титулы в классе LMP2 Американской серии Ле-Ман с 2006 по 2008 год.

Вся электрическая система гибрида вырабатывает до 800 вольт. Емкость аккумулятора составляет 1,35 кВт⋅ч, которую можно мобилизовать в любой момент во время разгона. Мощность от 30 до 50 кВт доступна короткими периодами, но это не меняет общую мощность силового агрегата.

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