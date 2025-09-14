Мало кто знает, как культовый спорткар Porsche получил название 911

2017 Porsche 911 Turbo S Фото: caranddriver.com

Спортивный автомобиль Porsche 911 стал настоящей иконой, символом инженерного совершенства и непревзойденной гоночной истории. За семь десятилетий было продано более миллиона этих авто, и, по данным компании, более 70% из них до сих пор на ходу.

Мало кто знает, что этот легендарный автомобиль должен был называться Porsche 901. В 1963 году это название было утверждено, а маркетинговые материалы и даже металлические логотипы для спорткаров уже были готовы к производству.

Однако непосредственно перед коммерческим запуском компания получила "дружественное, но четкое письмо" от французского автопроизводителя Peugeot. Оказалось, что Peugeot имеет законные права на названия авто, состоящие из трехзначных чисел с нулем посередине, согласно местному законодательству. Эти права включали все комбинации, например, 802, 703 и, конечно, 901.

Замена цифры

Благодаря изобретательности главного конструктора Фердинанда Александера Порше было найдено гениальное решение. Он решил просто заменить ноль в названии на единицу, использовав уже готовые элементы логотипа.

Таким образом, 901 превратился в 911, а ноль стал единицей. Этот символический жест не только решил юридическую проблему, но и дал миру имя, которое стало синонимом скорости, элегантности и совершенства.

Таким образом, благодаря вызову, который бросил Peugeot, и удачному решению Фердинанда Порше, на свет появился легендарный Porsche 911, чье имя, кстати, оказалось значительно легче для произношения, чем 901.