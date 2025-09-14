Видео
Почему Porsche назвала свой культовый спорткар 911

Почему Porsche назвала свой культовый спорткар 911

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 14:22
Мало кто знает, как культовый спорткар Porsche получил название 911
2017 Porsche 911 Turbo S Фото: caranddriver.com

Спортивный автомобиль Porsche 911 стал настоящей иконой, символом инженерного совершенства и непревзойденной гоночной истории. За семь десятилетий было продано более миллиона этих авто, и, по данным компании, более 70% из них до сих пор на ходу.

Об этом написал Slash Gear.

Замена цифры

Благодаря изобретательности главного конструктора Фердинанда Александера Порше было найдено гениальное решение. Он решил просто заменить ноль в названии на единицу, использовав уже готовые элементы логотипа.

Таким образом, 901 превратился в 911, а ноль стал единицей. Этот символический жест не только решил юридическую проблему, но и дал миру имя, которое стало синонимом скорости, элегантности и совершенства.

Таким образом, благодаря вызову, который бросил Peugeot, и удачному решению Фердинанда Порше, на свет появился легендарный Porsche 911, чье имя, кстати, оказалось значительно легче для произношения, чем 901.

авто Porsche автомобиль спорткар интересные факты известные бренды
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
