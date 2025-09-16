Видео
Видео

Зачем BMW изменила свой логотип

Зачем BMW изменила свой логотип

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 15:20
Почему BMW изменила свой традиционный логотип
Новый логотип BMW на iX3 2026 модельного года. Фото: bmwblog.com

На днях BMW представила свой новый электромобиль iX3 — первую серийную модель платформы Neue Klasse. Вместе с ним произошло и незаметное, но важное изменение: обновление знаменитого круглого логотипа баварской компании.

Об этом сообщил BMWblog.

Малозаметные изменения

Порівняння старого та нового логотипу BMW
Фото: bmwblog.com

На первый взгляд, эмблема выглядит почти так же, как и десятилетиями ранее, но при детальном рассмотрении становится понятно, что дизайнеры в Мюнхене внесли существенные изменения.

Исчезло внутреннее хромированное кольцо, которое раньше отделяло внешний круг от сине-белых квадрантов. Вместо него теперь есть черная рамка, что придает дизайну более современный вид. Также убрали раздельные серебряные полосы, пересекавшие сине-белые секции.

Изменения коснулись материалов. Хром остался только во внешнем кольце и в буквах BMW, которые стали более стройными. Общее впечатление — более плоский, четкий и современный дизайн.

Руководитель отдела дизайна BMW Neue Klasse Оливер Гайльмер, объяснил, что целью было сохранить наследие, но добавить логотипу точности.

"Хром остался, буквы усовершенствовали блестящим узором, часто встречающимся в часах, а белые поверхности теперь расположены ближе к внешнему кольцу", — добавил он.

Главная особенность

Кермо BMW iX3
Фото: bmwblog.com

Отделка черного кольца теперь имеет атласный, почти матовый блеск, что добавляет изящества. Это изменение делает физический значок похожим на версию, которую BMW использовала для цифрового маркетинга с 2020 года.

Интересно, что из нового логотипа на iX3 также исчезла синяя кайма, которую ранее использовали для электрифицированных моделей. Это подчеркивает идею, что электромобили больше не являются отдельной ветвью бренда, а его основной линией развития.

Диски BMW iX3
Фото: bmwblog.com

Обновленный логотип появился не только на капоте iX3, но и на руле и колесных колпаках. Он постепенно будет распространяться на все новые и обновленные модели BMW.

Все это является шагом в усилиях BMW переосмыслить себя для новой электрической эры, что показывает внимание к деталям и понимание, как даже небольшие изменения в дизайне могут найти отклик у поклонников бренда.

авто электрокары BMW автомобиль електромобиль Логотип
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
