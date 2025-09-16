Відео
Навіщо BMW змінила свій логотип

Дата публікації: 16 вересня 2025 15:20
Чому BMW змінила свій традиційний логотип
Новий логотип BMW на iX3 2026 модельного року. Фото: bmwblog.com

Днями BMW представила свій новий електромобіль iX3 — першу серійну модель платформи Neue Klasse. Разом з ним відбулася й непомітна, але важлива зміна: оновлення знаменитого круглого логотипу баварської компанії.

Про це повідомив BMWblog.

Реклама
Малопомітні зміни

Порівняння старого та нового логотипу BMW
Фото: bmwblog.com

На перший погляд, емблема виглядає майже так само, як і десятиліттями раніше, але при детальному розгляді стає зрозуміло, що дизайнери в Мюнхені внесли суттєві зміни.

Зникло внутрішнє хромоване кільце, яке раніше відділяло зовнішнє коло від синьо-білих квадрантів. Замість нього тепер є чорна рамка, що надає дизайну сучаснішого вигляду. Також прибрали роздільні срібні смуги, що перетинали синьо-білі секції.

Зміни торкнулися матеріалів. Хром залишився лише у зовнішньому кільці та в літерах BMW, які стали стрункішими. Загальне враження — пласкіший, чіткіший та сучасніший дизайн.

Керівник відділу дизайну BMW Neue Klasse Олівер Гайльмер, пояснив, що метою було зберегти спадщину, але додати логотипу точності.

"Хром залишився, літери вдосконалили блискучим візерунком, що часто зустрічається в годинниках, а білі поверхні тепер розташовані ближче до зовнішнього кільця", — додав він.

Головна особливість

Кермо BMW iX3
Фото: bmwblog.com

Оздоблення чорного кільця тепер має атласний, майже матовий блиск, що додає витонченості. Ця зміна робить фізичний значок схожим на версію, яку BMW використовувала для цифрового маркетингу з 2020 року.

Цікаво, що з нового логотипа на iX3 також зникла синя облямівка, яку раніше використовували для електрифікованих моделей. Це підкреслює ідею, що електромобілі більше не є окремою гілкою бренду, а його основною лінією розвитку.

Диски BMW iX3
Фото: bmwblog.com

Оновлений логотип з’явився не лише на капоті iX3, а й на кермі та колісних ковпаках. Він поступово поширюватиметься на всі нові та оновлені моделі BMW.

Все це є кроком у зусиллях BMW переосмислити себе для нової електричної ери, що показує увагу до деталей та розуміння, як навіть невеликі зміни в дизайні можуть знайти відгук у шанувальників бренду.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
