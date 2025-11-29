Три самые надежные марки немецких автомобилей в 2025 году

2025 BMW X7 Фото: BMW

Исследование, проведенное авторитетной компанией Consumer Reports (CR), определило тройку самых надежных немецких автомобильных марок, доминирующих в сегменте премиум-класса. В общем бренд-рейтинге, который охватывает надежность новых и подержанных моделей, а также прогнозируемую долговечность, лидерами среди немецких производителей стали BMW, Porsche и Audi.

Об этом сообщил Jalopnik.

BMW

Концерн BMW занял самую высокую позицию среди немецких марок, заняв 2-е место в мировом рейтинге. Хотя BMW получила оценку "хорошо" в категории прогнозируемой надежности, что указывает на стабильность качества, ее показатели в конкретных категориях надежности новых автомобилей были несколько ниже — 8-е место. При этом, владельцам BMW следует помнить о высоких затратах на обслуживание, так как по этому показателю марка оказалась лишь на 23-м месте.

Audi

Марка Audi заняла 6-е место в общем рейтинге, однако именно она продемонстрировала лучший показатель надежности среди новых немецких автомобилей, заняв 7-е место в мире (опередив BMW). С другой стороны, надежность подержанных Audi оценивается ниже (14-е место), а эксперты CR советуют потенциальным покупателям с осторожностью относиться к подержанным моделям из-за высоких потенциальных расходов на ремонт.

Porsche

Porsche завоевала 4-е место в общем рейтинге брендов. Несмотря на отсутствие детальных рейтингов надежности новых и подержанных авто от CR, бренд получил общую оценку "хорошо" за прогнозируемую надежность. Лучшие результаты показала модель Macan (с бензиновым двигателем). Как и другие премиальные конкуренты, Porsche имеет одни из самых высоких затрат на техническое обслуживание (27-е место в рейтинге).