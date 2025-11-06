Видео
Какой кроссовер Audi с пробегом стоит купить

Какой кроссовер Audi с пробегом стоит купить

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 06:45
обновлено: 16:05
Подержанный кроссовер Audi, который стоит купить
2016 Audi Q3 Фото: edmunds.com

Хотя японские кроссоверы Toyota и Honda известны своей надежностью, они часто уступают европейским аналогам в премиальности и увлекательности вождения. Однако, немецкие бренды, включая Audi, не всегда являются самыми надежными, поэтому важно знать, какую модель выбрать.

Об этом написал Jalopnik.

Читайте также:

Audi Q3 (2015-2018)

Компания Audi недавно заняла последнее место в исследовании качества JD Power. Например, 7-местный Q7, может иметь дорогие проблемы с пневматической подвеской, а некоторые модельные годы Q5 страдали от чрезмерного расхода масла.

Учитывая это, некоторые более старые модели бренда могут похвастаться гораздо лучшей репутацией с точки зрения качества и надежности.

Например, Audi Q3 зарекомендовал себя как действительно надежная маленькая модель, прекрасно подходящая для небольших семей. Например, 98% владельцев, которые оставили отзыв о Q3 на Kelley Blue Book, с удовольствием рекомендуют его, предоставив среднюю оценку 4,9 из 5, включая идеальные 5 из 5 за надежность. Это делает Q3 одной из самых уверенных подержанных моделей Audi на данный момент.

Модель 2015 года получила от JD Power оценку качества и надежности 85/100. Кроме того, CarEdge сообщает, что вероятность необходимости капитального ремонта Q3 ниже, чем в среднем по сегменту.

Если нельзя позволить себе абсолютно новый Audi Q3, то 10-летняя модель со значительным пробегом и полностью оформленной сервисной книжкой может быть лучшим вариантом.

Также читайте:

Проблемные немецкие кроссоверы, которые часто ломаются

Самые надежные дизельные двигатели на подержанных авто

Лучший Audi с пробегом за последние 15 лет

Стоимость Q3 в Украине

По данным крупных автомобильных площадок, средние цены на Audi Q3 2015-2018 годов выпуска в Украине колеблются от 15 000 до 19 000 долларов, в зависимости от года, пробега, комплектации и технического состояния.

авто советы автомобиль Audi подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
