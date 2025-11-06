Відео
Який кросовер Audi з пробігом варто купити

Дата публікації: 6 листопада 2025 06:45
Оновлено: 06:55
Вживаний кросовер Audi, який варто купити
2016 Audi Q3 Фото: edmunds.com

Хоча японські кросовери Toyota та Honda відомі своєю надійністю, вони часто поступаються європейським аналогам у преміальності та захопливості водіння. Проте, німецькі бренди, включно з Audi, не завжди є найнадійнішими, тому важливо знати, яку модель обрати.

Про це написав Jalopnik.

Audi Q3 (2015–2018)

Компанія Audi нещодавно посіла останнє місце в дослідженні якості JD Power. Наприклад, 7-місний Q7 може мати дорогі проблеми з пневматичною підвіскою, а деякі модельні роки Q5 страждали від надмірної витрати мастила.

З огляду на це, деякі старіші моделі бренду можуть похвалитися набагато кращою репутацією з погляду якості та надійності.

Наприклад, Audi Q3 зарекомендував себе як справді надійна маленька модель, що чудово підходить для невеликих сімей. Наприклад, 98% власників, які залишили відгук про Q3 на Kelley Blue Book, з задоволенням рекомендують його, надавши середню оцінку 4,9 з 5, включно з ідеальними 5 з 5 за надійність. Це робить Q3 однією з найбільш впевнених вживаних моделей Audi на цей час.

Модель 2015 року отримала від JD Power оцінку якості та надійності 85/100. Крім того, CarEdge повідомляє, що ймовірність необхідності капітального ремонту Q3 нижча, ніж у середньому по сегменту.

Якщо не можна дозволити собі абсолютно новий Audi Q3, то 10-річна модель зі значним пробігом та повністю оформленою сервісною книжкою може бути найкращим варіантом.

Вартість Q3 в Україні

За даними великих автомобільних майданчиків, середні ціни на Audi Q3 2015–2018 років випуску в Україні коливаються від 15 000 до 19 000 доларів, залежно від року, пробігу, комплектації та технічного стану.

авто поради автомобіль Audi вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
