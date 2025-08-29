Самые ненадежные немецкие автомобили 2025 года

Audi. Фото: autobild.de

Эксперты назвали немецкие модели автомобилей, которых стоит избегать из-за многочисленных проблем. Среди самых распространенных — неисправности электрики, утечки топлива и неисправность тормозов.

Об этом информирует GOBankingRates.

Немецкие автомобили, которые являются наименее надежными

BMW

BMW. Фото: autobild.de

Элегантный и роскошный бренд BMW годами был символом статуса, но некоторые автомобильные эксперты говорят, что как бы хорошо эти автомобили не выглядели, лучше без них.

"Самыми распространенными проблемами BMW является утечка топлива, неисправности системы охлаждения и неисправности турбокомпрессора", — сказал главный директор по маркетингу и автомобильный эксперт EpicVIN Алекс Блэк.

Блэк отметил, что электроника является еще одной распространенной проблемой BMW, в частности, неисправности привода и цифровых датчиков.

Кроме того, Блэк объяснил, что BMW с двигателями N20 и N55 (которые обычно устанавливаются на 3-й серии и X3) обычно начинают ломаться в диапазоне от 70 000 до 100 000 миль.

"Это спортивные автомобили, но чтобы оставаться надежными, они нуждаются в тщательном техническом обслуживании. Экономия на нескольких услугах может означать очень дорогой ремонт позже", — добавил Блэк.

Audi

Audi. Фото: autobild.de

Как и BMW, Audi часто пользуются преимуществом представителей высшего класса, но Блэк советует не позволять этому убедить вас.

"Автомобили Audi имеют проблемы с электрическими и сенсорными неисправностями с возрастом, особенно автомобили с 2010 по 2018 год выпуска. Многие неисправности возникают после окончания гарантии, что является шоком для большинства владельцев", — объяснил Блэк.

В частности, он отметил, что видит много претензий к автомобилям Audi с неисправной информационно-развлекательной системой, зависшими электростеклоподъемниками и неисправностями датчиков. Поскольку это роскошный автомобиль, изготовленный за рубежом, такой ремонт может быть очень дорогим. Клиенты часто платят много из собственного кармана, чтобы поддерживать Audi в рабочем состоянии, когда они стареют.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz. Фото: topgear.com

Эксперт автомобильной отрасли из AutoInsurance.org Мелани Массон высказала свое мнение относительно автомобилей Mercedes-Benz, которые постоянно ломаются после пяти-семи лет эксплуатации.

"Новые автомобили Mercedes-Benz, как правило, надежны, но после пробега более 50 000 миль у них, как правило, возникают проблемы с электрическими системами", — сказала Массон.

А также добавила: "Поскольку многие механические детали работают на основе электрической информации, проблемы могут варьироваться от сбоев информационно-развлекательной системы до того, что автомобиль не запускается".

Volkswagen

Volkswagen. Фото: autobild.de

Массон сказала, что автомобили VW практически известны своими неисправными электрическими системами, но на этом проблемы не заканчиваются.

"Трансмиссии также имеют репутацию подверженных проблемам. Их трудно ремонтировать. Дилерские мастерские, возможно, лучше всего способны исправить проблемы, но они также самые дорогие", — добавила она.

