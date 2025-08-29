Найненадійніші німецькі автомобілі 2025 року

Audi. Фото: autobild.de

Експерти назвали німецькі моделі автомобілів, яких варто уникати через численні проблеми. Серед найпоширеніших — несправності електрики, витоки пального та несправність гальм.

Про це інформує GOBankingRates.

Німецькі автомобілі, які є найменш надійними

BMW

BMW. Фото: autobild.de

Елегантний та розкішний бренд BMW роками був символом статусу, але деякі автомобільні експерти кажуть, що як би добре ці автомобілі не виглядали, краще без них.

"Найпоширенішими проблемами BMW є витік пального, несправності системи охолодження та несправності турбокомпресора", — сказав головний директор з маркетингу та автомобільний експерт EpicVIN Алекс Блек.

Блек зазначив, що електроніка є ще однією поширеною проблемою BMW, зокрема, несправності приводу та цифрових датчиків.

Крім того, Блек пояснив, що BMW з двигунами N20 та N55 (які зазвичай встановлюються на 3-й серії та X3) зазвичай починають ламатися в діапазоні від 70 000 до 100 000 миль.

"Це спортивні автомобілі, але щоб залишатися надійними, вони потребують ретельного технічного обслуговування. Економія на кількох послугах може означати дуже дорогий ремонт пізніше", — додав Блек.

Audi

Audi. Фото: autobild.de

Як і BMW, Audi часто користуються перевагою представників вищого класу, але Блек радить не дозволяти цьому переконати вас.

"Автомобілі Audi мають проблеми з електричними та сенсорними несправностями з віком, особливо автомобілі з 2010 по 2018 рік випуску. Багато несправностей виникають після закінчення гарантії, що є шоком для більшості власників", — пояснив Блек.

Зокрема, він зазначив, що бачить багато претензій щодо автомобілів Audi з несправною інформаційно-розважальною системою, завислими електросклопідйомниками та несправностями датчиків. Оскільки це розкішний автомобіль, виготовлений за кордоном, такий ремонт може бути дуже дорогим. Клієнти часто платять багато з власної кишені, щоб підтримувати Audi в робочому стані, коли вони старіють.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz. Фото: topgear.com

Експертка автомобільної галузі з AutoInsurance.org Мелані Массон висловила свою думку щодо автомобілів Mercedes-Benz, які постійно ламаються після п'яти-семи років експлуатації.

"Нові автомобілі Mercedes-Benz, як правило, надійні, але після пробігу понад 50 000 миль у них, як правило, виникають проблеми з електричними системами", — сказала Массон.

А також додала: "Оскільки багато механічних деталей працюють на основі електричної інформації, проблеми можуть варіюватися від збоїв інформаційно-розважальної системи до того, що автомобіль не запускається".

Volkswagen

Volkswagen. Фото: autobild.de

Массон сказала, що автомобілі VW практично відомі своїми несправними електричними системами, але на цьому проблеми не закінчуються.

"Трансмісії також мають репутацію схильних до проблем. Їх важко ремонтувати. Дилерські майстерні, можливо, найкраще здатні виправити проблеми, але вони також найдорожчі", — додала вона.

