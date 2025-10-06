Звідки фальшиві гібридні авто: відповідь виробника

Виробник пояснив, звідки фальшиві гібридні авто
В компанії Toyota відкрито критикують конкурентів за те, що вони називають автомобілі з 48-вольтовими м'якими гібридними системами "гібридами". Провідний японський автовиробник вважає, що це вводить покупців в оману.
Про це повідомив Cars Coops.
Яка різниця
Керівник відділу продажів та маркетингу Toyota в Австралії Шон Хенлі наголосив на значній різниці між технологіями. На відміну від традиційних гібридів (паралельних чи Plug-in), які використовують електродвигуни та акумулятори для руху, 48-вольтова технологія відіграє набагато меншу роль.
Ця система зазвичай лише поєднує функції стартера та генератора, забезпечуючи незначне підвищення паливної ефективності. Власна 48-вольтова конфігурація Toyota, що використовується в Hilux та Land Cruiser Prado, не може рухати автомобіль виключно на електроенергії.
Також читайте:
Скільки коштує відновлення батареї гібридного авто
Три найнадійніші компактні кросовери з пробігом
Вживані гібридні кросовери з найменшою витратою пального
Маркетинговий хід
Хенлі заявив, що Toyota навіть не вважає 48-вольтові системи гібридами, рекламуючи їх в Австралії як системи V Active.
"Авто з 48-вольтовою системою, на нашу думку, не є гібридним приводом. Я хочу чітко заявити, що купуючи Toyota з такою системою, ви не купуєте гібрид", — підкреслив він.
Проте, попри жорстку позицію в Австралії, Toyota демонструє гнучкість у маркетингу. У Європі компанія використовує назву HiLux Hybrid 48V для 48-вольтової версії, що свідчить про зміну мови залежно від цільової групи.
Читайте Новини.LIVE!