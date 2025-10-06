Откуда фальшивые гибридные авто: ответ производителя

2024 Toyota HiLux Hybrid. Фото: drive.com.au

В компании Toyota открыто критикуют конкурентов за то, что они называют автомобили с 48-вольтовыми мягкими гибридными системами "гибридами". Ведущий японский автопроизводитель считает, что это вводит покупателей в заблуждение.

Об этом сообщил Cars Coops.

Руководитель отдела продаж и маркетинга Toyota в Австралии Шон Хенли отметил значительную разницу между технологиями. В отличие от традиционных гибридов (параллельных или Plug-in), которые используют электродвигатели и аккумуляторы для движения, 48-вольтовая технология играет гораздо меньшую роль.

Эта система обычно только сочетает функции стартера и генератора, обеспечивая незначительное повышение топливной эффективности. Собственная 48-вольтовая конфигурация Toyota, используемая в Hilux и Land Cruiser Prado, не может двигать автомобиль исключительно на электроэнергии.

Маркетинговый ход

Хенли заявил, что Toyota даже не считает 48-вольтовые системы гибридами, рекламируя их в Австралии как системы V Active.

"Авто с 48-вольтовой системой, по нашему мнению, не является гибридным приводом. Я хочу четко заявить, что покупая Toyota с такой системой, вы не покупаете гибрид", — подчеркнул он.

Однако, несмотря на жесткую позицию в Австралии, Toyota демонстрирует гибкость в маркетинге. В Европе компания использует название HiLux Hybrid 48V для 48-вольтовой версии, что свидетельствует об изменении языка в зависимости от целевой группы.