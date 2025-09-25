Вживані авто в Україні, в яких найчастіше скручують пробіг

Продаж вживаних авто. Фото: kyiv-city.com

Маніпуляції з одометром вживаного автомобіля щороку коштують покупцям в Україні мільйонів гривень. Водії, які несвідомо купують авто зі скрученим пробігом, не лише переплачують, а й ризикують отримати значні рахунки за ремонт. Дослідження carVertical показало, що махінації трапляються як з дешевими, так і з дорогими машинами, але ризик вищий у бюджетному сегменті.

Підвищений ризик

Найобережнішими варто бути покупцям, які шукають недорогі авто до 225 000 грн. Серед перевірених carVertical машин у цьому ціновому діапазоні в Україні 15,9% мали скручений одометр.

Для авто вартістю від 225 000 до 450 000 грн цей показник становить 14,4%, а для машин від 450 000 до 670 000 грн — 11%.

Тенденція характерна не лише для України: у багатьох країнах найбільше афер фіксується саме в нижчих цінових сегментах.

Загалом українська економіка щороку недоотримує приблизно 1 900 000 грн через маніпуляції з пробігом. В Європі річні втрати через це значно більші — 5 300 000 євро.

Експерт carVertical Матас Бузеліс зазначає, що довести фальсифікацію пробігу дуже складно, позаяк дані не завжди оцифровуються або обмінюються між країнами. Єдиний надійний спосіб — використання історичних записів пробігу. Втім, купуючи дешеві авто, українські водії часто прагнуть заощадити та ігнорують важливі кроки, як-от замовлення звіту про історію авто або перевірка на СТО.

"Покупці часто шукають автомобілі з незначним пробігом. Якщо не перевіряти ці показники, є ризик стати жертвою обману та значно переплатити. Проблеми, пов'язані зі зношуванням, також можуть з’явитися невдовзі після покупки", — наголосив Бузеліс.

Ще більші втрати

Хоча шахраї націлені на всі цінові категорії, махінації з дорогими автомобілями можуть призвести до ще більших фінансових втрат від однієї угоди.

Дані carVertical в Україні показують такі рівні скрученого пробігу у преміумсегменті:

від 1 350 000 до 1 570 000 грн: 4,5% авто;

від 1 800 000 до 2 000 000 грн: 5,8% авто;

понад 2 200 000 грн: 2,4% авто.

"Деякі шахраї націлені на дорожчі транспортні засоби, бо це дозволяє їм заробити більше. У деяких випадках покупець може переплатити сотні тисяч гривень", — підсумував Бузеліс.