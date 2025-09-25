Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто В яких вживаних авто в Україні найчастіше скручують пробіг

В яких вживаних авто в Україні найчастіше скручують пробіг

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 20:40
Вживані авто в Україні, в яких найчастіше скручують пробіг
Продаж вживаних авто. Фото: kyiv-city.com

Маніпуляції з одометром вживаного автомобіля щороку коштують покупцям в Україні мільйонів гривень. Водії, які несвідомо купують авто зі скрученим пробігом, не лише переплачують, а й ризикують отримати значні рахунки за ремонт. Дослідження carVertical показало, що махінації трапляються як з дешевими, так і з дорогими машинами, але ризик вищий у бюджетному сегменті.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Реклама
Читайте також:

Підвищений ризик

Найобережнішими варто бути покупцям, які шукають недорогі авто до 225 000 грн. Серед перевірених carVertical машин у цьому ціновому діапазоні в Україні 15,9% мали скручений одометр.

Для авто вартістю від 225 000 до 450 000 грн цей показник становить 14,4%, а для машин від 450 000 до 670 000 грн — 11%.

Тенденція характерна не лише для України: у багатьох країнах найбільше афер фіксується саме в нижчих цінових сегментах.

Загалом українська економіка щороку недоотримує приблизно 1 900 000 грн через маніпуляції з пробігом. В Європі річні втрати через це значно більші — 5 300 000 євро.

Експерт carVertical Матас Бузеліс зазначає, що довести фальсифікацію пробігу дуже складно, позаяк дані не завжди оцифровуються або обмінюються між країнами. Єдиний надійний спосіб — використання історичних записів пробігу. Втім, купуючи дешеві авто, українські водії часто прагнуть заощадити та ігнорують важливі кроки, як-от замовлення звіту про історію авто або перевірка на СТО.

"Покупці часто шукають автомобілі з незначним пробігом. Якщо не перевіряти ці показники, є ризик стати жертвою обману та значно переплатити. Проблеми, пов'язані зі зношуванням, також можуть з’явитися невдовзі після покупки", — наголосив Бузеліс.

Махінації з одометром в Україні, 2024-2025
Інфографіка: carVertical

Також читайте:

Чотири ознаки скрученого пробігу у вживаному автомобілі

Чому варто відмовитися від вживаного авто з маленьким пробігом

Чому дилер застерігає від купівлі авто з пробігом у Німеччині

Ще більші втрати

Хоча шахраї націлені на всі цінові категорії, махінації з дорогими автомобілями можуть призвести до ще більших фінансових втрат від однієї угоди.

Дані carVertical в Україні показують такі рівні скрученого пробігу у преміумсегменті:

  • від 1 350 000 до 1 570 000 грн: 4,5% авто;
  • від 1 800 000 до 2 000 000 грн: 5,8% авто;
  • понад 2 200 000 грн: 2,4% авто.

"Деякі шахраї націлені на дорожчі транспортні засоби, бо це дозволяє їм заробити більше. У деяких випадках покупець може переплатити сотні тисяч гривень", — підсумував Бузеліс.

ремонт афера авто проблеми автомобіль продаж авто вживані авто шахраї
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації