Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто У каких подержанных авто в Украине чаще всего скручивают пробег

У каких подержанных авто в Украине чаще всего скручивают пробег

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 20:40
Подержанные авто в Украине, в которых чаще всего скручивают пробег
Продажа подержанных авто. Фото: kyiv-city.com

Манипуляции с одометром подержанного автомобиля ежегодно стоят покупателям в Украине миллионов гривен. Водители, которые неосознанно покупают авто со скрученным пробегом, не только переплачивают, но и рискуют получить значительные счета за ремонт. Исследование carVertical показало, что махинации случаются как с дешевыми, так и с дорогими машинами, но риск выше в бюджетном сегменте.

Об этом говорится в сообщении компании.

Реклама
Читайте также:

Повышенный риск

Осторожными стоит быть покупателям, которые ищут недорогие авто до 225 000 грн. Среди проверенных carVertical машин в этом ценовом диапазоне в Украине 15,9% имели скрученный одометр.

Для авто стоимостью от 225 000 до 450 000 грн этот показатель составляет 14,4%, а для машин от 450 000 до 670 000 грн — 11%.

Тенденция характерна не только для Украины: во многих странах больше всего афер фиксируется именно в низших ценовых сегментах.

В целом украинская экономика ежегодно недополучает примерно 1 900 000 грн из-за манипуляций с пробегом. В Европе годовые потери из-за этого значительно больше — 5 300 000 евро.

Эксперт carVertical Матас Бузелис отмечает, что доказать фальсификацию пробега очень сложно, поскольку данные не всегда оцифровываются или обмениваются между странами. Единственный надежный способ — использование исторических записей пробега. Впрочем, покупая дешевые авто, украинские водители часто стремятся сэкономить и игнорируют важные шаги, такие как заказ отчета об истории авто или проверка на СТО.

"Покупатели часто ищут автомобили с незначительным пробегом. Если не проверять эти показатели, есть риск стать жертвой обмана и значительно переплатить. Проблемы, связанные с износом, также могут появиться вскоре после покупки", — подчеркнул Бузелис.

Махінації з одометром в Україні, 2024-2025
Инфографика: carVertical

Также читайте:

Четыре признака скрученного пробега в подержанном автомобиле

Почему стоит отказаться от подержанного авто с маленьким пробегом

Почему дилер предостерегает от покупки авто с пробегом в Германии

Еще большие потери

Хотя мошенники нацелены на все ценовые категории, махинации с дорогими автомобилями могут привести к еще большим финансовым потерям от одной сделки.

Данные carVertical в Украине показывают следующие уровни скрученного пробега в премиум-сегменте:

  • от 1 350 000 до 1 570 000 грн: 4,5% авто;
  • от 1 800 000 до 2 000 000 грн: 5,8% авто;
  • свыше 2 200 000 грн: 2,4% авто.

"Некоторые мошенники нацелены на более дорогие транспортные средства, потому что это позволяет им заработать больше. В некоторых случаях покупатель может переплатить сотни тысяч гривен", — подытожил Бузелис.

ремонт афера авто проблемы автомобиль продажа авто подержанные авто мошенники
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации