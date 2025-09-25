Подержанные авто в Украине, в которых чаще всего скручивают пробег

Продажа подержанных авто. Фото: kyiv-city.com

Манипуляции с одометром подержанного автомобиля ежегодно стоят покупателям в Украине миллионов гривен. Водители, которые неосознанно покупают авто со скрученным пробегом, не только переплачивают, но и рискуют получить значительные счета за ремонт. Исследование carVertical показало, что махинации случаются как с дешевыми, так и с дорогими машинами, но риск выше в бюджетном сегменте.

Повышенный риск

Осторожными стоит быть покупателям, которые ищут недорогие авто до 225 000 грн. Среди проверенных carVertical машин в этом ценовом диапазоне в Украине 15,9% имели скрученный одометр.

Для авто стоимостью от 225 000 до 450 000 грн этот показатель составляет 14,4%, а для машин от 450 000 до 670 000 грн — 11%.

Тенденция характерна не только для Украины: во многих странах больше всего афер фиксируется именно в низших ценовых сегментах.

В целом украинская экономика ежегодно недополучает примерно 1 900 000 грн из-за манипуляций с пробегом. В Европе годовые потери из-за этого значительно больше — 5 300 000 евро.

Эксперт carVertical Матас Бузелис отмечает, что доказать фальсификацию пробега очень сложно, поскольку данные не всегда оцифровываются или обмениваются между странами. Единственный надежный способ — использование исторических записей пробега. Впрочем, покупая дешевые авто, украинские водители часто стремятся сэкономить и игнорируют важные шаги, такие как заказ отчета об истории авто или проверка на СТО.

"Покупатели часто ищут автомобили с незначительным пробегом. Если не проверять эти показатели, есть риск стать жертвой обмана и значительно переплатить. Проблемы, связанные с износом, также могут появиться вскоре после покупки", — подчеркнул Бузелис.

Еще большие потери

Хотя мошенники нацелены на все ценовые категории, махинации с дорогими автомобилями могут привести к еще большим финансовым потерям от одной сделки.

Данные carVertical в Украине показывают следующие уровни скрученного пробега в премиум-сегменте:

от 1 350 000 до 1 570 000 грн: 4,5% авто;

от 1 800 000 до 2 000 000 грн: 5,8% авто;

свыше 2 200 000 грн: 2,4% авто.

"Некоторые мошенники нацелены на более дорогие транспортные средства, потому что это позволяет им заработать больше. В некоторых случаях покупатель может переплатить сотни тысяч гривен", — подытожил Бузелис.