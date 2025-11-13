Чому 4-циліндрові двигуни авто повертаються

Усі переваги та недоліки 4-циліндрових двигунів авто
Сучасний автомобільний ринок переживає відродження 4-циліндрових двигунів з турбонаддувом, позаяк регуляторний тиск та вимоги до ефективності змушують виробників відмовлятися від V6 та V8. Цей перехід демонструє, що менші об'єм мотора та кількість циліндрів можуть забезпечити кращу економію палива й значне зниження викидів без великих компромісів у продуктивності.
Тенденції до зменшення
Протягом XX століття домінували потужніші V6 та V8, але сьогодні 4-циліндрові двигуни з турбонаддувом активно витісняють їх.
- У 2023 році 3,5-літровий V6 в Toyota Highlander був замінений на 2,4-літровий 4-циліндровий турбодвигун (265 к.с. і 420 Нм). Потужність трохи зменшилася, але крутний момент збільшився на 17%.
- Оновлений Chevrolet Traverse 2024 року отримав 2,5-літровий 4-циліндровий турбодвигун замість 3,6-літрового V6. При цьому потужність зросла (328 к.с. і 442 Нм проти 310 к.с. і 361 Нм у V6), доводячи, що зменшення об'єму не дорівнює втраті продуктивності.
Переваги 4-циліндрових двигунів
- Менший об'єм і простіша конструкція забезпечують економію палива. Змішана витрата пального для Toyota Highlander зменшилася з 10,2 л/100 км до 9,4 л/100 км. Заміна двигуна також удвічі зменшила викиди закису азоту.
- Менша кількість рухомих частин та габаритів зменшує вагу автомобіля. Наприклад, Ford Mustang з 4-циліндровим двигуном важить 1628 кг, що на 111 кг менше, ніж версія з V8. Це покращує керованість.
- Сучасні технології (безпосереднє впорскування, змінні фази газорозподілу) налаштовують ці агрегати на більший крутний момент у середньому діапазоні обертів, що полегшує розгін.
Недоліки 4-циліндрових двигунів
- Двигуни спрацьовують рідше, ніж V6/V8, що робить їх потенційно менш плавними та більш гучними, особливо на високих обертах (порівняно з V6, який має рівномірніші робочі ходи).
- Хоча вантажопідйомність деяких моделей не постраждала (наприклад, Highlander — 2268 кг), для важких транспортних засобів різниця критична. Наприклад, Chevrolet Silverado з V8 може буксирувати 6033 кг, тоді як з чотирициліндровим турбодвигуном — до 4173 кг.
- Для досягнення високого крутного моменту турбодвигуни працюють під високим тиском та температурою. Наявність турбокомпресорів та інтеркулерів додає механічної складності та потенційних проблемних місць порівняно з атмосферними агрегатами. Турбодвигуни також потребують частішої заміни оливи.
