Чому 4-циліндрові двигуни авто повертаються

Сучасний автомобільний ринок переживає відродження 4-циліндрових двигунів з турбонаддувом, позаяк регуляторний тиск та вимоги до ефективності змушують виробників відмовлятися від V6 та V8. Цей перехід демонструє, що менші об'єм мотора та кількість циліндрів можуть забезпечити кращу економію палива й значне зниження викидів без великих компромісів у продуктивності.

Тенденції до зменшення

Протягом XX століття домінували потужніші V6 та V8, але сьогодні 4-циліндрові двигуни з турбонаддувом активно витісняють їх.

У 2023 році 3,5-літровий V6 в Toyota Highlander був замінений на 2,4-літровий 4-циліндровий турбодвигун (265 к.с. і 420 Нм). Потужність трохи зменшилася, але крутний момент збільшився на 17%.

Оновлений Chevrolet Traverse 2024 року отримав 2,5-літровий 4-циліндровий турбодвигун замість 3,6-літрового V6. При цьому потужність зросла (328 к.с. і 442 Нм проти 310 к.с. і 361 Нм у V6), доводячи, що зменшення об'єму не дорівнює втраті продуктивності.

Переваги 4-циліндрових двигунів

Менший об'єм і простіша конструкція забезпечують економію палива. Змішана витрата пального для Toyota Highlander зменшилася з 10,2 л/100 км до 9,4 л/100 км. Заміна двигуна також удвічі зменшила викиди закису азоту.

Менша кількість рухомих частин та габаритів зменшує вагу автомобіля. Наприклад, Ford Mustang з 4-циліндровим двигуном важить 1628 кг, що на 111 кг менше, ніж версія з V8. Це покращує керованість.

Сучасні технології (безпосереднє впорскування, змінні фази газорозподілу) налаштовують ці агрегати на більший крутний момент у середньому діапазоні обертів, що полегшує розгін.

Недоліки 4-циліндрових двигунів