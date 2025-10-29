Відео
Україна
Новини
Головна Авто Наскільки надійні двигуни Mazda Skyactiv

Наскільки надійні двигуни Mazda Skyactiv

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 06:00
Оновлено: 19:44
Двигуни Mazda Skyactiv: наскільки вони надійні
2019 Mazda CX-5 Фото: caranddriver.com

З моменту свого дебюту, технологія Skyactiv стала синонімом ефективності та надійності для бренду Mazda, дозволяючи автовласникам долати сотні тисяч кілометрів без капітального ремонту. Але, попри загальний успіх, як бензинові, так й дизельні версії цього сімейства двигунів мають низку неприємних проблем.

Про це написав Slash Gear.

Надійність на практиці

Сімейство двигунів Skyactiv від Mazda, представлене у 2011 році, включає бензинові (Skyactiv-G) та дизельні (Skyactiv-D) варіанти, які стали основою сучасного модельного ряду компанії.

Бензинові Skyactiv-G вважаються досить надійними. Власники наголошують, що за умови належного обслуговування 2,5-літрові варіанти можуть легко долати 320 000–400 000 км. 2-літровий варіант також демонструє високу витривалість.

Дизельні Skyactiv-D (1,5 л та 2,2 л) мають більш неоднозначну репутацію, й власники, як правило, вважають бензинові агрегати надійнішими.

Двигуни встановлювалися на: Mazda2 (Demio), Mazda3 (Axela), Mazda5 (Premacy), Mazda6 (Atenza), Mazda CX-3, Mazda CX-5, Mazda CX-8, Mazda CX-9, Mazda CX-30, Mazda CX-50, Mazda MX-5, Mazda Biante та Mazda Miata (Roadster).

Поширені проблеми

  • Накопичення вуглецю. Це поширений недолік двигунів із прямим уприскуванням. Особливо схильний до нього 2-літровий Skyactiv-G, що може призводити до пропусків запалювання та зниження потужності.
  • Проблеми з охолодженням. У 2,5-літрових Skyactiv-G періодично траплялися поломки термостата або розтріскування головки блоку циліндрів, спричиняючи витік охолоджувальної рідини та перегрів.
  • Несправність датчика. Датчик масового потоку повітря у 2,5-літровому варіанті часто потребує очищення або ремонту.
  • Паливні помпи. Mazda врегулювала колективний позов, пов'язаний із несправними паливними помпами, які могли вимикатися під час руху, запропонувавши компенсації та розширені гарантії.
  • Дизельні недоліки. 2,2-літровий дизель має проблеми з сажовим фільтром (DPF), системою рециркуляції вихлопних газів (EGR) та надмірною витратою оливи.

Покоління Skyactiv-Z

Наступним кроком стане двигун Skyactiv-Z, який має з'явитися до 2027 року та замінити Skyactiv-G. Ця серія збереже 4-циліндрову архітектуру, але буде розроблена відповідно до суворіших екологічних стандартів (Euro 7). Завдяки новому методу згоряння, Skyactiv-Z збереже вихідну потужність, одночасно контролюючи викиди.

Очікується, що Mazda CX‑5 2026 року отримає Skyactiv-Z у поєднанні з двома електродвигунами. Примітно, що майбутній Mazda MX-5 Miata також використовуватиме атмосферний Skyactiv-Z у парі з механічною коробкою передач.

авто поради автомобіль Мотор двигун вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
