Двигуни Mazda Skyactiv: наскільки вони надійні

Наскільки надійні двигуни Mazda Skyactiv
З моменту свого дебюту, технологія Skyactiv стала синонімом ефективності та надійності для бренду Mazda, дозволяючи автовласникам долати сотні тисяч кілометрів без капітального ремонту. Але, попри загальний успіх, як бензинові, так й дизельні версії цього сімейства двигунів мають низку неприємних проблем.
Про це написав Slash Gear.
Надійність на практиці
Сімейство двигунів Skyactiv від Mazda, представлене у 2011 році, включає бензинові (Skyactiv-G) та дизельні (Skyactiv-D) варіанти, які стали основою сучасного модельного ряду компанії.
Бензинові Skyactiv-G вважаються досить надійними. Власники наголошують, що за умови належного обслуговування 2,5-літрові варіанти можуть легко долати 320 000–400 000 км. 2-літровий варіант також демонструє високу витривалість.
Дизельні Skyactiv-D (1,5 л та 2,2 л) мають більш неоднозначну репутацію, й власники, як правило, вважають бензинові агрегати надійнішими.
Двигуни встановлювалися на: Mazda2 (Demio), Mazda3 (Axela), Mazda5 (Premacy), Mazda6 (Atenza), Mazda CX-3, Mazda CX-5, Mazda CX-8, Mazda CX-9, Mazda CX-30, Mazda CX-50, Mazda MX-5, Mazda Biante та Mazda Miata (Roadster).
Читайте також:
Навіщо Mazda змінила свій логотип вперше з 1997 року
Наскільки надійні вживані та нові автомобілі Mazda
Найнадійніший автомобіль Mazda за останні десять років
Поширені проблеми
- Накопичення вуглецю. Це поширений недолік двигунів із прямим уприскуванням. Особливо схильний до нього 2-літровий Skyactiv-G, що може призводити до пропусків запалювання та зниження потужності.
- Проблеми з охолодженням. У 2,5-літрових Skyactiv-G періодично траплялися поломки термостата або розтріскування головки блоку циліндрів, спричиняючи витік охолоджувальної рідини та перегрів.
- Несправність датчика. Датчик масового потоку повітря у 2,5-літровому варіанті часто потребує очищення або ремонту.
- Паливні помпи. Mazda врегулювала колективний позов, пов'язаний із несправними паливними помпами, які могли вимикатися під час руху, запропонувавши компенсації та розширені гарантії.
- Дизельні недоліки. 2,2-літровий дизель має проблеми з сажовим фільтром (DPF), системою рециркуляції вихлопних газів (EGR) та надмірною витратою оливи.
Покоління Skyactiv-Z
Наступним кроком стане двигун Skyactiv-Z, який має з'явитися до 2027 року та замінити Skyactiv-G. Ця серія збереже 4-циліндрову архітектуру, але буде розроблена відповідно до суворіших екологічних стандартів (Euro 7). Завдяки новому методу згоряння, Skyactiv-Z збереже вихідну потужність, одночасно контролюючи викиди.
Очікується, що Mazda CX‑5 2026 року отримає Skyactiv-Z у поєднанні з двома електродвигунами. Примітно, що майбутній Mazda MX-5 Miata також використовуватиме атмосферний Skyactiv-Z у парі з механічною коробкою передач.
Читайте Новини.LIVE!