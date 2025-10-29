Двигуни Mazda Skyactiv: наскільки вони надійні

2019 Mazda CX-5 Фото: caranddriver.com

З моменту свого дебюту, технологія Skyactiv стала синонімом ефективності та надійності для бренду Mazda, дозволяючи автовласникам долати сотні тисяч кілометрів без капітального ремонту. Але, попри загальний успіх, як бензинові, так й дизельні версії цього сімейства двигунів мають низку неприємних проблем.

Надійність на практиці

Сімейство двигунів Skyactiv від Mazda, представлене у 2011 році, включає бензинові (Skyactiv-G) та дизельні (Skyactiv-D) варіанти, які стали основою сучасного модельного ряду компанії.

Бензинові Skyactiv-G вважаються досить надійними. Власники наголошують, що за умови належного обслуговування 2,5-літрові варіанти можуть легко долати 320 000–400 000 км. 2-літровий варіант також демонструє високу витривалість.

Дизельні Skyactiv-D (1,5 л та 2,2 л) мають більш неоднозначну репутацію, й власники, як правило, вважають бензинові агрегати надійнішими.

Двигуни встановлювалися на: Mazda2 (Demio), Mazda3 (Axela), Mazda5 (Premacy), Mazda6 (Atenza), Mazda CX-3, Mazda CX-5, Mazda CX-8, Mazda CX-9, Mazda CX-30, Mazda CX-50, Mazda MX-5, Mazda Biante та Mazda Miata (Roadster).

Поширені проблеми

Накопичення вуглецю. Це поширений недолік двигунів із прямим уприскуванням. Особливо схильний до нього 2-літровий Skyactiv-G, що може призводити до пропусків запалювання та зниження потужності.

Це поширений недолік двигунів із прямим уприскуванням. Особливо схильний до нього 2-літровий Skyactiv-G, що може призводити до пропусків запалювання та зниження потужності. Проблеми з охолодженням. У 2,5-літрових Skyactiv-G періодично траплялися поломки термостата або розтріскування головки блоку циліндрів, спричиняючи витік охолоджувальної рідини та перегрів.

У 2,5-літрових Skyactiv-G періодично траплялися поломки термостата або розтріскування головки блоку циліндрів, спричиняючи витік охолоджувальної рідини та перегрів. Несправність датчика. Датчик масового потоку повітря у 2,5-літровому варіанті часто потребує очищення або ремонту.

Датчик масового потоку повітря у 2,5-літровому варіанті часто потребує очищення або ремонту. Паливні помпи. Mazda врегулювала колективний позов, пов'язаний із несправними паливними помпами, які могли вимикатися під час руху, запропонувавши компенсації та розширені гарантії.

Mazda врегулювала колективний позов, пов'язаний із несправними паливними помпами, які могли вимикатися під час руху, запропонувавши компенсації та розширені гарантії. Дизельні недоліки. 2,2-літровий дизель має проблеми з сажовим фільтром (DPF), системою рециркуляції вихлопних газів (EGR) та надмірною витратою оливи.

Покоління Skyactiv-Z

Наступним кроком стане двигун Skyactiv-Z, який має з'явитися до 2027 року та замінити Skyactiv-G. Ця серія збереже 4-циліндрову архітектуру, але буде розроблена відповідно до суворіших екологічних стандартів (Euro 7). Завдяки новому методу згоряння, Skyactiv-Z збереже вихідну потужність, одночасно контролюючи викиди.

Очікується, що Mazda CX‑5 2026 року отримає Skyactiv-Z у поєднанні з двома електродвигунами. Примітно, що майбутній Mazda MX-5 Miata також використовуватиме атмосферний Skyactiv-Z у парі з механічною коробкою передач.