Двигатели Mazda Skyactiv: насколько они надежны

С момента своего дебюта, технология Skyactiv стала синонимом эффективности и надежности для бренда Mazda, позволяя автовладельцам преодолевать сотни тысяч километров без капитального ремонта. Но, несмотря на общий успех, как бензиновые, так и дизельные версии этого семейства двигателей имеют ряд неприятных проблем.

Надежность на практике

Семейство двигателей Skyactiv от Mazda, представленное в 2011 году, включает бензиновые (Skyactiv-G) и дизельные (Skyactiv-D) варианты, которые стали основой современного модельного ряда компании.

Бензиновые Skyactiv-G считаются достаточно надежными. Владельцы отмечают, что при условии надлежащего обслуживания 2,5-литровые варианты могут легко преодолевать 320 000-400 000 км. 2-литровый вариант также демонстрирует высокую выносливость.

Дизельные Skyactiv-D (1,5 л и 2,2 л) имеют более неоднозначную репутацию, и владельцы, как правило, считают бензиновые агрегаты более надежными.

Двигатели устанавливались на: Mazda2 (Demio), Mazda3 (Axela), Mazda5 (Premacy), Mazda6 (Atenza), Mazda CX-3, Mazda CX-5, Mazda CX-8, Mazda CX-9, Mazda CX-30, Mazda CX-50, Mazda MX-5, Mazda Biante и Mazda Miata (Roadster).

Распространенные проблемы

Накопление углерода. Это распространенный недостаток двигателей с прямым впрыском. Особенно подвержен ему 2-литровый Skyactiv-G, что может приводить к пропускам зажигания и снижению мощности.

Это распространенный недостаток двигателей с прямым впрыском. Особенно подвержен ему 2-литровый Skyactiv-G, что может приводить к пропускам зажигания и снижению мощности. Проблемы с охлаждением. В 2,5-литровых Skyactiv-G периодически случались поломки термостата или растрескивание головки блока цилиндров, вызывая утечку охлаждающей жидкости и перегрев.

В 2,5-литровых Skyactiv-G периодически случались поломки термостата или растрескивание головки блока цилиндров, вызывая утечку охлаждающей жидкости и перегрев. Неисправность датчика. Датчик массового расхода воздуха в 2,5-литровом варианте часто нуждается в очистке или ремонте.

Датчик массового расхода воздуха в 2,5-литровом варианте часто нуждается в очистке или ремонте. Топливные насосы. Mazda урегулировала коллективный иск, связанный с неисправными топливными насосами, которые могли выключаться во время движения, предложив компенсации и расширенные гарантии.

Mazda урегулировала коллективный иск, связанный с неисправными топливными насосами, которые могли выключаться во время движения, предложив компенсации и расширенные гарантии. Дизельные недостатки. 2,2-литровый дизель имеет проблемы с сажевым фильтром (DPF), системой рециркуляции выхлопных газов (EGR) и чрезмерным расходом масла.

Поколение Skyactiv-Z

Следующим шагом станет двигатель Skyactiv-Z, который должен появиться к 2027 году и заменить Skyactiv-G. Эта серия сохранит 4-цилиндровую архитектуру, но будет разработана в соответствии с более строгими экологическими стандартами (Euro 7). Благодаря новому методу сгорания, Skyactiv-Z сохранит выходную мощность, одновременно контролируя выбросы.

Ожидается, что Mazda CX-5 2026 года получит Skyactiv-Z в сочетании с двумя электродвигателями. Примечательно, что будущая Mazda MX-5 Miata также будет использовать атмосферный Skyactiv-Z в паре с механической коробкой передач.