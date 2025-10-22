Автомобили Mazda: надежны ли подержанные и новые

2025 Mazda3 Фото: caranddriver.com

Стремление иметь надежный автомобиль с минимумом ремонтов делает бренд Mazda привлекательным выбором для водителей. Согласно исследованию Consumer Reports (CR), Mazda заняла шестое место в списке самых надежных автомобильных брендов, уступая лишь Subaru, Lexus, Toyota, Honda и Acura.

Об этом сообщил Slash Gear.

Как формировали рейтинг

Рейтинг CR базируется на опросе автолюбителей относительно проблем, с которыми они столкнулись в течение последних 12 месяцев (модели 2022-2025 годов), охватывая 20 различных сфер — от незначительных до серьезных неисправностей.

Кроме шестого места по надежности новых авто, Mazda также заняла третье место в категории подержанных автомобилей и восьмое по затратам на обслуживание/ремонт. CR отмечает, что многие кроссоверы и седаны Mazda получили рекомендации и оценки надежности выше среднего.

Самые надежные модели

Среди моделей, которые включили в опрос (CX-5, CX-50, CX-30, MX-5 Miata, Mazda 3 и CX-90), высокую оценку получили:

MX-5 Miata. CR назвал модель 2024 года "гораздо более надежной, чем средний новый автомобиль" и одним из лучших автомобилей для энтузиастов.

CR назвал модель 2024 года "гораздо более надежной, чем средний новый автомобиль" и одним из лучших автомобилей для энтузиастов. Mazda3. Надежный малолитражный автомобиль, который демонстрирует чувствительное и предсказуемое ускорение.

Другие модели, которые способствовали высокому рейтингу бренда, включают кроссоверы CX-30, CX-5 и CX-50. В общем, автомобили Mazda ценят не только за высокую надежность, но и за удовольствие от управления, стильный дизайн и роскошный интерьер.