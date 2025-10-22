Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Насколько надежны подержанные и новые автомобили Mazda

Насколько надежны подержанные и новые автомобили Mazda

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 06:45
обновлено: 10:58
Автомобили Mazda: надежны ли подержанные и новые
2025 Mazda3 Фото: caranddriver.com

Стремление иметь надежный автомобиль с минимумом ремонтов делает бренд Mazda привлекательным выбором для водителей. Согласно исследованию Consumer Reports (CR), Mazda заняла шестое место в списке самых надежных автомобильных брендов, уступая лишь Subaru, Lexus, Toyota, Honda и Acura.

Об этом сообщил Slash Gear.

Реклама
Читайте также:

Как формировали рейтинг

Рейтинг CR базируется на опросе автолюбителей относительно проблем, с которыми они столкнулись в течение последних 12 месяцев (модели 2022-2025 годов), охватывая 20 различных сфер — от незначительных до серьезных неисправностей.

Кроме шестого места по надежности новых авто, Mazda также заняла третье место в категории подержанных автомобилей и восьмое по затратам на обслуживание/ремонт. CR отмечает, что многие кроссоверы и седаны Mazda получили рекомендации и оценки надежности выше среднего.

Также читайте:

Зачем Mazda изменила свой логотип впервые с 1997 года

Какой двигатель в Mazda CX-50 2025 года самый лучший

Каких подержанных кроссоверов Mazda CX-5 следует избегать

Самые надежные модели

Среди моделей, которые включили в опрос (CX-5, CX-50, CX-30, MX-5 Miata, Mazda 3 и CX-90), высокую оценку получили:

  • MX-5 Miata. CR назвал модель 2024 года "гораздо более надежной, чем средний новый автомобиль" и одним из лучших автомобилей для энтузиастов.
  • Mazda3. Надежный малолитражный автомобиль, который демонстрирует чувствительное и предсказуемое ускорение.

Другие модели, которые способствовали высокому рейтингу бренда, включают кроссоверы CX-30, CX-5 и CX-50. В общем, автомобили Mazda ценят не только за высокую надежность, но и за удовольствие от управления, стильный дизайн и роскошный интерьер.

ремонт рейтинг авто проблемы советы автомобиль
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации