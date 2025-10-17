Видео
Авто

Армия
Каких подержанных кроссоверов Mazda CX-5 следует избегать

Каких подержанных кроссоверов Mazda CX-5 следует избегать

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 06:45
обновлено: 06:45
Подержанные Mazda CX-5: каких моделей следует избегать
2022 Mazda CX-5 Фото: caranddriver.com

Кроссовер Mazda CX-5 является лидером в своем классе, предлагает премиальное качество за разумные деньги и множество стандартных функций безопасности. Бренд надежный, поэтому выбор подержанного CX-5 часто бывает хорошей идеей, но не каждый модельный год оправдывает свою репутацию.

Об этом написал Motor Biscuit.

Mazda CX-5 2018 года

Модель получила обновленный дизайн, но имела серьезную проблему с информационно-развлекательной системой — фантомные касания, когда экран регистрировал ложные нажатия, что отвлекало водителя.

Возникали и механические проблемы: трещины в головке блока цилиндров и утечка масла, что приводило к дорогостоящему ремонту. Не исчез и быстрый износ тормозов. CarComplaints зафиксировал три отзыва (программная ошибка, подушка безопасности, отказ топливной помпы).

Mazda CX-5 2019 года

Проблемы предыдущего года перенеслись и на эту модель. Наибольшее беспокойство вызвал силовой агрегат: сообщалось об остановках двигателей и тяжелом переключении передач. Также владельцы замечали шелушение краски и проблемы с подвеской. NHTSA выдала отзыв из-за модуля управления силовым агрегатом.

Mazda CX-5 2022 года

Несмотря на обновления, были жалобы на трансмиссию (колебания при разгоне) и ошибки информационно-развлекательной системы. Распространенными были проблемы с ПО и системами помощи водителю. Водители также отмечали более жесткую езду из-за особенностей подвески.

ремонт авто проблемы советы автомобиль
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
