Подержанные Mazda CX-5: каких моделей следует избегать

Кроссовер Mazda CX-5 является лидером в своем классе, предлагает премиальное качество за разумные деньги и множество стандартных функций безопасности. Бренд надежный, поэтому выбор подержанного CX-5 часто бывает хорошей идеей, но не каждый модельный год оправдывает свою репутацию.

Mazda CX-5 2014 года

Владельцы сообщали о проблемах с электрикой. Распространенные жалобы включали неисправности информационно-развлекательной системы, сбои GPS, камер и динамиков. NHTSA сообщало о нескольких отзывах из-за проблем с топливным баком, электричеством и потерей руля.

Некоторые владельцы сталкивались с внезапной разрядкой аккумулятора. Также колодки изнашивались преждевременно (около 40 000 км), требуя дорогостоящей замены. Рейтинги Consumer Reports для этой модели низкие из-за жалоб на подвеску и двигатель.

Mazda CX-5 2016 года

Эта модель хотя и была лучше предыдущей, все еще имела проблемы с электроникой. Водители жаловались на неисправное ПО системы Mazda Connect, которое часто зависало. Износ тормозных колодок требовал преждевременной замены. Сообщалось также о жесткой езде (проблемы с подвеской) и неисправности фар/указателей поворота.

Этот год имел пять отзывов (из-за фар, двери багажника, руля). JD Power оценил надежность модели ниже среднего (74 из 100).

Mazda CX-5 2018 года

Модель получила обновленный дизайн, но имела серьезную проблему с информационно-развлекательной системой — фантомные касания, когда экран регистрировал ложные нажатия, что отвлекало водителя.

Возникали и механические проблемы: трещины в головке блока цилиндров и утечка масла, что приводило к дорогостоящему ремонту. Не исчез и быстрый износ тормозов. CarComplaints зафиксировал три отзыва (программная ошибка, подушка безопасности, отказ топливной помпы).

Mazda CX-5 2019 года

Проблемы предыдущего года перенеслись и на эту модель. Наибольшее беспокойство вызвал силовой агрегат: сообщалось об остановках двигателей и тяжелом переключении передач. Также владельцы замечали шелушение краски и проблемы с подвеской. NHTSA выдала отзыв из-за модуля управления силовым агрегатом.

Mazda CX-5 2022 года

Несмотря на обновления, были жалобы на трансмиссию (колебания при разгоне) и ошибки информационно-развлекательной системы. Распространенными были проблемы с ПО и системами помощи водителю. Водители также отмечали более жесткую езду из-за особенностей подвески.