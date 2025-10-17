Вживані Mazda CX-5: яких моделей слід уникати

2022 Mazda CX-5 Фото: caranddriver.com

Кросовер Mazda CX-5 є лідером у своєму класі, пропонує преміальну якість за розумні гроші та безліч стандартних функцій безпеки. Бренд надійний, тому вибір вживаного CX-5 часто буває гарною ідеєю, але не кожен модельний рік виправдовує свою репутацію.

Mazda CX-5 2014 року

Власники повідомляли про проблеми з електрикою. Поширені скарги включали несправності інформаційно-розважальної системи, збої GPS, камер та динаміків. NHTSA повідомляло про кілька відкликань через проблеми з паливним баком, електрикою та втратою керма.

Деякі власники стикалися з раптовим розрядженням акумулятора. Також колодки зношувалися передчасно (близько 40 000 км), вимагаючи дорогої заміни. Рейтинги Consumer Reports для цієї моделі низькі через скарги на підвіску та двигун.

Mazda CX-5 2016 року

Ця модель хоча й була кращою за попередню, все ще мала проблеми з електронікою. Водії скаржилися на несправне ПЗ системи Mazda Connect, яке часто зависало. Знос гальмівних колодок вимагав передчасної заміни. Повідомлялося також про жорстку їзду (проблеми з підвіскою) та несправності фар/покажчиків повороту.

Цей рік мав п'ять відкликань (через фари, двері багажника, кермо). JD Power оцінив надійність моделі нижче середнього (74 зі 100).

Mazda CX-5 2018 року

Модель отримала оновлений дизайн, але мала серйозну проблему з інформаційно-розважальною системою — фантомний дотик, коли екран реєстрував помилкові натискання, що відволікало водія.

Виникали й механічні проблеми: тріщини в головці блоку циліндрів та витік оливи, що призводило до дорогого ремонту. Не зник й швидкий знос гальм. CarComplaints зафіксував три відкликання (програмна помилка, подушка безпеки, відмова паливної помпи).

Mazda CX-5 2019 року

Проблеми попереднього року перенеслися і на цю модель. Найбільшого занепокоєння викликав силовий агрегат: повідомлялося про зупинки двигунів та важке перемикання передач. Також власники помічали лущення фарби та проблеми з підвіскою. NHTSA видала відкликання через модуль керування силовим агрегатом.

Mazda CX-5 2022 року

Попри оновлення, були скарги на трансмісію (вагання під час розгону) та помилки інформаційно-розважальної системи. Поширеними були проблеми з ПЗ та системами допомоги водієві. Водії також відзначали жорсткішу їзду через особливості підвіски.