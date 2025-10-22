Автомобілі Mazda: чи надійні вживані та нові

2025 Mazda3 Фото: caranddriver.com

Прагнення мати надійний автомобіль з мінімумом ремонтів робить бренд Mazda привабливим вибором для водіїв. Згідно з дослідженням Consumer Reports (CR), Mazda посіла шосте місце у списку найнадійніших автомобільних брендів, поступаючись лише Subaru, Lexus, Toyota, Honda та Acura.

Про це повідомив Slash Gear.

Як формували рейтинг

Рейтинг CR базується на опитуванні автолюбителів щодо проблем, з якими вони зіткнулися протягом останніх 12 місяців (моделі 2022-2025 років), охоплюючи 20 різних сфер — від незначних до серйозних несправностей.

Окрім шостого місця за надійністю нових авто, Mazda також зайняла третє місце у категорії вживаних автомобілів та восьме за витратами на обслуговування/ремонт. CR відзначає, що багато кросоверів та седанів Mazda отримали рекомендації та оцінки надійності вище середнього.

Найнадійніші моделі

Серед моделей, які включили до опитування (CX-5, CX-50, CX-30, MX-5 Miata, Mazda 3 та CX-90), високу оцінку отримали:

MX-5 Miata. CR назвав модель 2024 року "набагато надійнішою, ніж середній новий автомобіль" та одним з найкращих автомобілів для ентузіастів.

CR назвав модель 2024 року "набагато надійнішою, ніж середній новий автомобіль" та одним з найкращих автомобілів для ентузіастів. Mazda3. Надійний малолітражний автомобіль, який демонструє чутливе та передбачуване прискорення.

Інші моделі, що сприяли високому рейтингу бренду, включають кросовери CX-30, CX-5 та CX-50. Загалом, автомобілі Mazda цінують не лише за високу надійність, але й за задоволення від керування, стильний дизайн та розкішний інтер'єр.