Почему 4-цилиндровые двигатели авто возвращаются

Все преимущества и недостатки 4-цилиндровых двигателей авто
Современный автомобильный рынок переживает возрождение 4-цилиндровых двигателей с турбонаддувом, поскольку регуляторное давление и требования к эффективности заставляют производителей отказываться от V6 и V8. Этот переход демонстрирует, что меньшие объем мотора и количество цилиндров могут обеспечить лучшую экономию топлива и значительное снижение выбросов без больших компромиссов в производительности.
Тенденции к уменьшению
В течение XX века доминировали более мощные V6 и V8, но сегодня 4-цилиндровые двигатели с турбонаддувом активно вытесняют их.
- В 2023 году 3,5-литровый V6 в Toyota Highlander был заменен на 2,4-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель (265 л.с. и 420 Нм). Мощность немного уменьшилась, но крутящий момент увеличился на 17%.
- Обновленный Chevrolet Traverse 2024 года получил 2,5-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель вместо 3,6-литрового V6. При этом мощность выросла (328 л.с. и 442 Нм против 310 л.с. и 361 Нм у V6), доказывая, что уменьшение объема не равно потере производительности.
Преимущества 4-цилиндровых двигателей
- Меньший объем и более простая конструкция обеспечивают экономию топлива. Смешанный расход горючего для Toyota Highlander уменьшился с 10,2 л/100 км до 9,4 л/100 км. Замена двигателя также вдвое уменьшила выбросы закиси азота.
- Меньшее количество движущихся частей и габаритов уменьшает вес автомобиля. Например, Ford Mustang с 4-цилиндровым двигателем весит 1628 кг, что на 111 кг меньше, чем версия с V8. Это улучшает управляемость.
- Современные технологии (непосредственный впрыск, изменяемые фазы газораспределения) настраивают эти агрегаты на больший крутящий момент в среднем диапазоне оборотов, что облегчает разгон.
Недостатки 4-цилиндровых двигателей
- Двигатели срабатывают реже, чем V6/V8, что делает их потенциально менее плавными и более шумными, особенно на высоких оборотах (по сравнению с V6, который имеет более равномерные рабочие ходы).
- Хотя грузоподъемность некоторых моделей не пострадала (например, Highlander — 2268 кг), для тяжелых транспортных средств разница критическая. Например, Chevrolet Silverado с V8 может буксировать 6033 кг, тогда как с четырехцилиндровым турбодвигателем — до 4173 кг.
- Для достижения высокого крутящего момента турбодвигатели работают под высоким давлением и температурой. Наличие турбокомпрессоров и интеркулеров добавляет механической сложности и потенциальных проблемных мест по сравнению с атмосферными агрегатами. Турбодвигатели также требуют более частой замены масла.
