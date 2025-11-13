Почему 4-цилиндровые двигатели авто возвращаются

Двигатель Chevrolet. Фото: Chevrolet

Современный автомобильный рынок переживает возрождение 4-цилиндровых двигателей с турбонаддувом, поскольку регуляторное давление и требования к эффективности заставляют производителей отказываться от V6 и V8. Этот переход демонстрирует, что меньшие объем мотора и количество цилиндров могут обеспечить лучшую экономию топлива и значительное снижение выбросов без больших компромиссов в производительности.

Об этом написал Jalopnik.

Тенденции к уменьшению

В течение XX века доминировали более мощные V6 и V8, но сегодня 4-цилиндровые двигатели с турбонаддувом активно вытесняют их.

В 2023 году 3,5-литровый V6 в Toyota Highlander был заменен на 2,4-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель (265 л.с. и 420 Нм). Мощность немного уменьшилась, но крутящий момент увеличился на 17%.

Обновленный Chevrolet Traverse 2024 года получил 2,5-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель вместо 3,6-литрового V6. При этом мощность выросла (328 л.с. и 442 Нм против 310 л.с. и 361 Нм у V6), доказывая, что уменьшение объема не равно потере производительности.

Преимущества 4-цилиндровых двигателей

Меньший объем и более простая конструкция обеспечивают экономию топлива. Смешанный расход горючего для Toyota Highlander уменьшился с 10,2 л/100 км до 9,4 л/100 км. Замена двигателя также вдвое уменьшила выбросы закиси азота.

Меньшее количество движущихся частей и габаритов уменьшает вес автомобиля. Например, Ford Mustang с 4-цилиндровым двигателем весит 1628 кг, что на 111 кг меньше, чем версия с V8. Это улучшает управляемость.

Современные технологии (непосредственный впрыск, изменяемые фазы газораспределения) настраивают эти агрегаты на больший крутящий момент в среднем диапазоне оборотов, что облегчает разгон.

Недостатки 4-цилиндровых двигателей