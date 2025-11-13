Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Все преимущества и недостатки 4-цилиндровых двигателей авто

Все преимущества и недостатки 4-цилиндровых двигателей авто

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 06:00
обновлено: 19:58
Почему 4-цилиндровые двигатели авто возвращаются
Двигатель Chevrolet. Фото: Chevrolet

Современный автомобильный рынок переживает возрождение 4-цилиндровых двигателей с турбонаддувом, поскольку регуляторное давление и требования к эффективности заставляют производителей отказываться от V6 и V8. Этот переход демонстрирует, что меньшие объем мотора и количество цилиндров могут обеспечить лучшую экономию топлива и значительное снижение выбросов без больших компромиссов в производительности.

Об этом написал Jalopnik.

Реклама
Читайте также:

Тенденции к уменьшению

В течение XX века доминировали более мощные V6 и V8, но сегодня 4-цилиндровые двигатели с турбонаддувом активно вытесняют их.

  • В 2023 году 3,5-литровый V6 в Toyota Highlander был заменен на 2,4-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель (265 л.с. и 420 Нм). Мощность немного уменьшилась, но крутящий момент увеличился на 17%.
  • Обновленный Chevrolet Traverse 2024 года получил 2,5-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель вместо 3,6-литрового V6. При этом мощность выросла (328 л.с. и 442 Нм против 310 л.с. и 361 Нм у V6), доказывая, что уменьшение объема не равно потере производительности.

Преимущества 4-цилиндровых двигателей

  • Меньший объем и более простая конструкция обеспечивают экономию топлива. Смешанный расход горючего для Toyota Highlander уменьшился с 10,2 л/100 км до 9,4 л/100 км. Замена двигателя также вдвое уменьшила выбросы закиси азота.
  • Меньшее количество движущихся частей и габаритов уменьшает вес автомобиля. Например, Ford Mustang с 4-цилиндровым двигателем весит 1628 кг, что на 111 кг меньше, чем версия с V8. Это улучшает управляемость.
  • Современные технологии (непосредственный впрыск, изменяемые фазы газораспределения) настраивают эти агрегаты на больший крутящий момент в среднем диапазоне оборотов, что облегчает разгон.

Также читайте:

Самый проблемный двигатель на BMW с пробегом

Насколько надежны двигатели Mazda Skyactiv

В каких авто установлены самые лучшие двигатели Honda

Недостатки 4-цилиндровых двигателей

  • Двигатели срабатывают реже, чем V6/V8, что делает их потенциально менее плавными и более шумными, особенно на высоких оборотах (по сравнению с V6, который имеет более равномерные рабочие ходы).
  • Хотя грузоподъемность некоторых моделей не пострадала (например, Highlander — 2268 кг), для тяжелых транспортных средств разница критическая. Например, Chevrolet Silverado с V8 может буксировать 6033 кг, тогда как с четырехцилиндровым турбодвигателем — до 4173 кг.
  • Для достижения высокого крутящего момента турбодвигатели работают под высоким давлением и температурой. Наличие турбокомпрессоров и интеркулеров добавляет механической сложности и потенциальных проблемных мест по сравнению с атмосферными агрегатами. Турбодвигатели также требуют более частой замены масла.

авто Ford экономия автомобиль Мотор двигатель Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации