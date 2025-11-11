Какой двигатель на подержанных BMW самый проблемный

BMW N20 Фото: BringATrailer

Четырехцилиндровый бензиновый турбодвигатель BMW N20 (2011-2017) теоретически обладал отличными характеристиками и современными технологиями (Valvetronic, Double Vanos). Однако на практике этот агрегат оказался серьезной потерей репутации для BMW из-за ряда дорогостоящих и частых неисправностей.

Распространенные неисправности

Ахиллесова пята N20 — цепь ГРМ, ее направляющие и привод масляного насоса. Пластиковые направляющие могут разрушаться, засоряя масляный фильтр, что иногда приводит к обрыву цепи даже на небольших пробегах (особенно в моделях до 2013 года). Характерный скрежет на холодном двигателе является предупреждающим знаком. Большинство владельцев профилактически заменяют весь узел при пробеге 100 000-150 000 км.

N20 подвержен многочисленным протечкам из-за трещин пластиковой клапанной крышки и повреждения мембраны вентиляции картера. Часто утечки случаются из-под основания масляного фильтра и теплообменника. Масло может попасть на ремень вспомогательных агрегатов, вызывая его проскальзывание и повреждение сальника вала.

Хотя турбокомпрессор Mitsubishi является достаточно надежным, иногда может дребезжать его пропускной клапан. Неисправности катушек зажигания, форсунок и помпы высокого давления являются типичными причинами неровной работы на холостом ходу и рывков.

Эксплуатация и рекомендации

Двигатель N20 не прощает небрежности (коротких поездок, редкой замены масла). Для сохранения надежности подержанного авто история обслуживания должна быть полной.

Замену масла нужно делать каждые 7000-10 000 км, используя качественное спецификаций BMW LL-01 или LL-14FE+.

Стоит избегать длительной работы на холостом ходу; сразу трогаться после запуска, используя низкие обороты до прогрева.

При покупке подержанного BMW с таким двигателем нужно обязательно проверять привод ГРМ, утечки и состояние турбокомпрессора.

Двигатель N20 устанавливался на многие модели BMW 1, 2, 3, 3, 4, 5-й серий, Z4, X1, X3, X4. Обслуживаемые авто могут быть надежными, но риск остается высоким.