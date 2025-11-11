Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Самый проблемный двигатель на BMW с пробегом

Самый проблемный двигатель на BMW с пробегом

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 20:40
обновлено: 19:02
Какой двигатель на подержанных BMW самый проблемный
BMW N20 Фото: BringATrailer

Четырехцилиндровый бензиновый турбодвигатель BMW N20 (2011-2017) теоретически обладал отличными характеристиками и современными технологиями (Valvetronic, Double Vanos). Однако на практике этот агрегат оказался серьезной потерей репутации для BMW из-за ряда дорогостоящих и частых неисправностей.

Об этом написал Interia.

Реклама
Читайте также:

Распространенные неисправности

Ахиллесова пята N20 — цепь ГРМ, ее направляющие и привод масляного насоса. Пластиковые направляющие могут разрушаться, засоряя масляный фильтр, что иногда приводит к обрыву цепи даже на небольших пробегах (особенно в моделях до 2013 года). Характерный скрежет на холодном двигателе является предупреждающим знаком. Большинство владельцев профилактически заменяют весь узел при пробеге 100 000-150 000 км.

N20 подвержен многочисленным протечкам из-за трещин пластиковой клапанной крышки и повреждения мембраны вентиляции картера. Часто утечки случаются из-под основания масляного фильтра и теплообменника. Масло может попасть на ремень вспомогательных агрегатов, вызывая его проскальзывание и повреждение сальника вала.

Хотя турбокомпрессор Mitsubishi является достаточно надежным, иногда может дребезжать его пропускной клапан. Неисправности катушек зажигания, форсунок и помпы высокого давления являются типичными причинами неровной работы на холостом ходу и рывков.

Также читайте:

Названы неубиваемые модели BMW с пробегом

Какой подержанный BMW стоит купить

Зачем BMW изменила свой логотип

Эксплуатация и рекомендации

Двигатель N20 не прощает небрежности (коротких поездок, редкой замены масла). Для сохранения надежности подержанного авто история обслуживания должна быть полной.

Замену масла нужно делать каждые 7000-10 000 км, используя качественное спецификаций BMW LL-01 или LL-14FE+.

Стоит избегать длительной работы на холостом ходу; сразу трогаться после запуска, используя низкие обороты до прогрева.

При покупке подержанного BMW с таким двигателем нужно обязательно проверять привод ГРМ, утечки и состояние турбокомпрессора.

Двигатель N20 устанавливался на многие модели BMW 1, 2, 3, 3, 4, 5-й серий, Z4, X1, X3, X4. Обслуживаемые авто могут быть надежными, но риск остается высоким.

ремонт авто BMW проблемы автомобиль Мотор двигатель подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации