Головна Авто Найпроблемніший двигун на BMW з пробігом

Найпроблемніший двигун на BMW з пробігом

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 20:40
Оновлено: 19:02
Який двигун на вживаних BMW найпроблемніший
BMW N20 Фото: BringATrailer

Чотирициліндровий бензиновий турбодвигун BMW N20 (2011–2017) теоретично мав відмінні характеристики та сучасні технології (Valvetronic, Double Vanos). Однак на практиці цей агрегат виявився серйозною втратою репутації для BMW через низку дорогих та частих несправностей.

Про це написав Interia.

Поширені несправності

Ахіллесова п’ята N20 — ланцюг ГРМ, його напрямні та привід оливної помпи. Пластикові напрямні можуть руйнуватися, засмічуючи оливний фільтр, що іноді призводить до обриву ланцюга навіть на невеликих пробігах (особливо в моделях до 2013 року). Характерний скрегіт на холодному двигуні є попереджувальним знаком. Більшість власників профілактично замінюють весь вузол при пробігу 100 000–150 000 км.

N20 схильний до численних протікань через тріщини пластикової клапанної кришки та пошкодження мембрани вентиляції картера. Часто витоки трапляються з-під основи оливного фільтра та теплообмінника. Мастило може потрапити на ремінь допоміжних агрегатів, спричиняючи його проковзування та пошкодження сальника валу.

Хоча турбокомпресор Mitsubishi є досить надійним, іноді може деренчати його перепускний клапан. Несправності котушок запалювання, форсунок та помпи високого тиску є типовими причинами нерівної роботи на холостому ходу та ривків.

Експлуатація та рекомендації

Двигун N20 не вибачає недбалості (коротких поїздок, рідкої заміни оливи). Для збереження надійності вживаного авто історія обслуговування має бути повною.

Заміну оливи потрібно робити кожні 7000–10 000 км, використовуючи якісне мастило специфікацій BMW LL-01 або LL-14FE+.

Варто уникати тривалої роботи на холостому ходу; одразу рушати після запуску, використовуючи низькі оберти до прогріву.

При купівлі вживаного BMW з таким двигуном потрібно обовʼязково перевіряти привід ГРМ, витоки та стан турбокомпресора.

Двигун N20 встановлювався на багато моделей BMW 1, 2, 3, 4, 5-ї серій, Z4, X1, X3, X4. Обслуговувані авто можуть бути надійними, але ризик залишається високим.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
