Вживаний BMW: яку модель варто купити

2020 BMW 3 Series Фото: edmunds.com

Німецькі автовиробники традиційно встановлюють високі стандарти для преміальних седанів, але висока ціна часто відштовхує покупців нових авто. Саме тому BMW 3-ї серії 2020 року, завдяки швидкій амортизації, є гарним вибором на вторинному ринку з ідеальним співвідношенням ціни та якості.

Про це написав Top Speed.

Швидка амортизація

Стрімке знецінення розкішних автомобілів протягом перших років вигідне для покупців вживаних авто, дозволяючи придбати преміальні опції за значно нижчою ціною. BMW 3-ї серії завжди була одним із найкращих преміальних седанів завдяки легкій конструкції шасі, спортивному характеру та технологічному оснащенню.

Модель 2020 року є однією з найпросторіших у сегменті компактних седанів. Салон оброблений високоякісною шкірою та м’якими матеріалами, що забезпечує високий рівень комфорту. Автомобіль оснащений швидким 8,8-дюймовим або оновленим 10,25-дюймовим інформаційно-розважальним екраном з підтримкою Apple CarPlay.

Салон BMW 3 Series 2020 року. Фото: BMW

Ключовою особливістю 3-ї серії є спортивний характер. Базовий силовий агрегат 330i представлений потужним 4-циліндровим двигуном. Для тих, хто прагне більшої динаміки, доступна версія M340i з рядним 6-циліндровим двигуном. Седан ідеально збалансований: він комфортний для щоденних поїздок, але здатний демонструвати швидкість на автострадах.

BMW 3 серії 2020 року отримала 80 балів зі 100 за якість та надійність від JD Power, а власники на Cars.com оцінюють моделі 330i та M340i у 4,7 та 4,9 зірки з 5 відповідно.

Середні ціни в Україні

На популярних українських автомайданчиках середні ціни на вживані автомобілі BMW 3 Series 2020 року коливаються від 23 500 до 46 500 доларів.

